Ko se je dvignila megla, se je 'zakadilo' izpod koles

Dirkači in njihove ekipe so hiteli, da bi bili po sobotnem superspecialu v središču Idrije dirkalniki pripravljeni za nove vragolije tistih, ki so nato dobršen del dneva preživeli za volanom ali na sovozniškem sedežu. A tisti pravi dirkaški pogon je sicer nastopil šele nekoliko kasneje - pred tem je prav zaradi skrivnostne meglice, v katero je bila zavita proga, marsikdo precej previdneje stapal po pedalki za plin.

"Rally Idrija smo prvič organizirali leta 2001," nam je povedal. Ideja se je porodila še v času, ko je v dirkaškem avtomobilu sedel ob boku Darka Peljhana , dirkača, ki še danes vztraja in beleži uspehe na reli prvenstvih. Govorila sta s sponzorji in ideja je padla na plodna tla. "To sicer ni bila noviteta na tem območju. Razne dirke so se tu odvijale že leta prej," pove.

Kariera Kacina se je sicer začela za volanom. "Še v času Jugoslavije je bil Darko Peljhan moj sovoznik, leta 1990 sva v državnem prvenstvu osvojila celo tretje mesto. Nato pa so se vloge zasukale." Tako je ostalo do leta 2001, ko si je Peljahn vzel leto premora, Kacin pa je imel očitno dodaten čas za organizacijo prvega idrijskega relija, ko je zmagal znan slovenski dirka Andrej Jereb . Prav z njim je še naslednjih 10 let v dirkalniku sedel tudi Kacin.

Takrat so torej dvakrat zapored organizirali Rally Idrija, za tem pa so prevzeli organizacijo relija Saturnus, nakar je nastopilo nekaj let pavze. Vse dokler ni pobudo za reli ponovno podal brat Mirka Kacina. Leta 2009 se je tako na spored vrnil Rally Idrija in vse od takrat, z izjemo pandemičnega leta, je tam tudi ostal. Če bi se vse izšlo, bi lahko tako danes spremljali reli z več kot 20-letno tradicijo in zgodovino.

Kot ponosno pove, je za njim kar 130 dirk na sovozniškem sedežu: "Še danes imam največ nastopov na svetovnih prvenstvih med sovozniki v Sloveniji. Najprej je bila želja, ki je prerasla v hobi in kasneje v profesionalizem." In čeprav je včasih naporno in težko, tega sveta ne bi zamenjal, še dodaja. "Ko prideš v servisno cono in na dirko, ugotoviš, da je to tvoj svet in to zgodbo pelješ dalje. Ta šport te zasvoji."

Pod njegovo taktirko pa se je ustvarila tudi mednarodno prepoznavna ekipa, ki kali mlade talente v avtošportu.

Megla, listje, pesek in val prahu

Medtem so se dirkači že podili po pomrznjenih in meglenih cestah. Nekateri so v želji po tem, da bi popravili slab izkupiček sobotnega spektakla v središču mesta, še toliko bolj zagreto "zagrizli" v dirko. Med njimi je bil tudi tandem za dirkalno številko 16 - Mark Škulj in Uroš Ocvirk.