'Ko sem stal na odru za zmagovalce, sem si rekel, da moram to ponoviti'

Slovenj Gradec, 19. 01. 2026 19.35 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
STA
Toni Mulec

Slovenskemu motociklistu Toniju Mulcu, ki je zmagal v kategoriji reli dva in osvojil deveto mesto v seštevku motoristov na reliju Dakar, so domačini v Legnu pri Slovenj Gradcu pripravili veličasten sprejem, ki se ga je udeležilo več sto krajanov. Mulec je ob tem povedal, da v primerjavi s prejšnjimi leti ni veliko spreminjal priprave na ta dogodek.

Toni Mulec na Dakarju
Toni Mulec na Dakarju
FOTO: Irina Petrichei - Edo Photo

Toni Mulec je uvodoma poudaril, da so se mu z uspehom na reliju Dakar uresničile sanje. "Mislim, da bom potreboval še kak dan, da bom vse skupaj dojel. Ko sem stal na odru za zmagovalce, sem si rekel, da moram to ponoviti." Ob tem je poudaril, da si je letos morda na sami dirki upal narediti več stvari kot prejšnja leta, saj je bil že izkušenejši. "Na prvem Dakarju sem bil malce bolj rezerviran, saj nisem vedel, kaj me čaka. Če pogledam nazaj, lahko rečem, da takrat zagotovo nisem bolj tako dobro pripravljen."

Preberi še Mulec po zmagi v razredu reli 2: To je izpolnitev sanj

"V primerjavi z lanskim letom nisem veliko spreminjal. Morda je šlo zgolj za kakšno malenkost. Glavna prednost so bile priprave čez celo leto in tudi kondicijske priprave. K uspehu je pomembno pripomogel tudi nov motor. Poudaril pa bi, da je bil letos tudi spanec malce kakovostnejši v primerjavi z lanskim letom," je povedal Mulec in poudaril, da so to malenkosti, ki na koncu prinesejo boljši rezultat.

Toni Mulec
Toni Mulec
FOTO: Matteo Gebbia

Mulec je ob tem povedal, da mu bo od vseh etap v spominu najbolj ostala predzadnja. "V tej etapi sva vozila skupaj z moštvenim kolegom Michaelom Dochertyjem, ki se je na nek način žrtvoval in mi pomagal čim hitreje priti do cilja."

Preberi še Mulec ostal brez zmage, a povedel v skupnem seštevku svojega razreda

Sprejem je sicer potekal ob zelo glasnem navijanju gasilskih siren in brnenju motorjev. Motoristična karavana se je z Mulcem pripeljala iz Slovenj Gradca. "Noro. Vsako leto je več ljudi, ne morem verjeti. Vesel sem, da pride toliko ljudi. Moram jim vrniti nazaj toliko, kolikor so prej oni dali meni," je dejal Mulec.

Toni Mulec na Dakarju
Toni Mulec na Dakarju
FOTO: Helena Clancy

Koroški motociklist je na reliju Dakar nastopil tretjič zaporedoma. Prvič se je na puščavskih sipinah preizkusil leta 2023 in osvojil 24. mesto v skupni razvrstitvi in deveto v svoji kategoriji. Lani je oba rezultata izboljšal, saj je v skupni razvrstitvi končal na 15. mestu, v svojem razredu pa je pristal na petem mestu.

Aladar
19. 01. 2026 21.06
Ja imel je najboljši motor.
lejzng
19. 01. 2026 21.01
Bravo! Čestitke!
bibaleze
Čas smrti
