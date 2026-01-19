Toni Mulec na Dakarju FOTO: Irina Petrichei - Edo Photo

Toni Mulec je uvodoma poudaril, da so se mu z uspehom na reliju Dakar uresničile sanje. "Mislim, da bom potreboval še kak dan, da bom vse skupaj dojel. Ko sem stal na odru za zmagovalce, sem si rekel, da moram to ponoviti." Ob tem je poudaril, da si je letos morda na sami dirki upal narediti več stvari kot prejšnja leta, saj je bil že izkušenejši. "Na prvem Dakarju sem bil malce bolj rezerviran, saj nisem vedel, kaj me čaka. Če pogledam nazaj, lahko rečem, da takrat zagotovo nisem bolj tako dobro pripravljen."

"V primerjavi z lanskim letom nisem veliko spreminjal. Morda je šlo zgolj za kakšno malenkost. Glavna prednost so bile priprave čez celo leto in tudi kondicijske priprave. K uspehu je pomembno pripomogel tudi nov motor. Poudaril pa bi, da je bil letos tudi spanec malce kakovostnejši v primerjavi z lanskim letom," je povedal Mulec in poudaril, da so to malenkosti, ki na koncu prinesejo boljši rezultat.

Toni Mulec FOTO: Matteo Gebbia

Mulec je ob tem povedal, da mu bo od vseh etap v spominu najbolj ostala predzadnja. "V tej etapi sva vozila skupaj z moštvenim kolegom Michaelom Dochertyjem, ki se je na nek način žrtvoval in mi pomagal čim hitreje priti do cilja."

Sprejem je sicer potekal ob zelo glasnem navijanju gasilskih siren in brnenju motorjev. Motoristična karavana se je z Mulcem pripeljala iz Slovenj Gradca. "Noro. Vsako leto je več ljudi, ne morem verjeti. Vesel sem, da pride toliko ljudi. Moram jim vrniti nazaj toliko, kolikor so prej oni dali meni," je dejal Mulec.

Toni Mulec na Dakarju FOTO: Helena Clancy