Ko slovita Barcelona gane Slovenca

Organizator igre, rokometaš Domen Makuc, na letošnjo sezono ne bo imel najlepših spominov. Hujša poškodba kolena ga je oddaljila od igrišča za celotno sezono. A poteza soigralcev, ki so na ogrevanje pred prvo domačo tekmo pritekli v majicah z napisom "Vedno s tabo Domen", mu daje dodaten zagon, da se vrne na delo močnejši kot kdajkoli doslej.

Bil je 15. avgust, pripravljalna tekma rokometašev Barcelone proti srbskemu prvaku Vojvodini. Ni se še dobro začel boj na igrišču v Doboju, ko je nastradalo levo koleno Domna Makuca. Takoj je bilo jasno, razsežnosti poškodbe so hude. V najkrajšem možnem času so Primorca odpeljali v katalonsko prestolnico, zdravniška služba kluba je zavihala rokave, naredila temeljito analizo magnetne resonance, se lotila dela. Ni bilo enostavno, šlo je za hujšo poškodbo, razsežnosti so odkrivali sproti. Naredili vse, kar je bilo v njihovi moči, zdaj je na potezi maturant športnega oddelka I. Gimnazije v Celju, ki dnevno gara, da bi bil v letu dni pripravljen znova na največje napore. "Napredujem. Dnevno. V šali bi lahko rekel, da sem po vsakih dveh urah na terapijah dve uri bližje vrnitvi na igrišče. V našem rehabilitacijskem centru imamo vse, kar potrebujemo, že v preteklosti sem preventivno kdaj odšel tja, zdaj pa je to moja dvorana, kjer treniram/delam, da bi se lahko vrnil na igrišče. To je center, v katerem vsi člani Barcelone z izjemo nogometašev prestajajo rehabilitacijo. Vzdušje je dobro, ob meni sta pogosto tudi dva igralca kluba malega nogometa Barcelone. Vsi, ki so nam na voljo, nam dnevno vlivajo optimizem, kar je v tem trenutku tudi najbolj pomembno. Ni enostavno, ampak verjamem, da bom zmogel," je za 24ur.com povedal organizator igre, ki se je kot prvi slovenski rokometaš iz vrst Celja Pivovarne Laško preselil v Blaugrano, pred letošnjo sezono pa bi prvič imel zares vidno vlogo v moštvu.

icon-expand Domen Makuc, ko je še nosil dres Celja Pivovarne Laško. FOTO: Aljoša Kravanja

A na dan, ko bo v vlogi dirigenta igre stopil na teren najuspešnejšega španskega rokometnega kluba, bo moral še počakati. Dnevno napreduje, a se zaveda, da bo rehabilitacija dolga. Po drugi strani pa so mu v veliko oporo soigralci. Spodbujajo ga, obiščejo, ko jim čas dopušča, četrti kapetan Barce Blaž Janc je vedno nekje v bližini, ko 23-letnik karkoli potrebuje. Tudi ko napoči dan, kot je bil v sredo. Barcelona je prvič v novi sezoni zaigrala pred domačimi gledalci, nasproti jim je stala zasedba Helvetia Anaitasuna, Janc (dosegel je šest golov) in druščina so bili uspešnejši s 45:26. A nobena zmaga ni tako velika kot gesta zvezdnikov katalonskega ponosa. Na igrišče so pritekli oblečeni v ogrevalne majice, na katerih je pisalo: "Vedno s tabo, Domen!"

Odločitev kluba, ideja Janca Domna Makuca na tekmi ni bilo, razlog je, da po operaciji in začetku rehabilitacije še ni toliko napredoval, da bi lahko sedel v dvorani celoten obračun. A bo kmalu ob ekipi. Sploh ko se dogajajo takšne stvari, kot je bila poteza kluba, ki so jo realizirali soigralci in izkazali podporo slovenskemu reprezentantu. "Nisem vedel, kaj se bo zgodilo. Žal nisem šel na tekmo, ker to enostavno ni mogoče. Počivam po naporni rehabilitaciji, kolikor je to možno, a jih spremljam po televiziji. Ko sem zagledal napis na majici, sem takoj začutil, da so soigralci ob meni v teh neprijetnih trenutkih. Bil sem ganjen. To mi daje še dodaten zagon, da bom še bolj trdo delal, da bom lahko znova pomagal soigralcem. Rehabilitacija se odvija zares izvrstno, tako da verjamem, da bo tudi nadaljevanje dobro. Ob takih gestah, kot so jo pokazali soigralci, je vse lažje," je še povedal Makuc.

icon-expand FOTO: FC Barcelona icon-chevron-left icon-chevron-right

Odločitev, da ga podprejo na tak način, da to vidijo gledalci v lepo napolnjeni Blaugrani, je bila odločitev vodstva kluba. Da bi bil napis pristen, nekaj v slovenskem jeziku, pa je bilo delo četrtega kapetana moštva, drugega Slovenca v zasedbi Janca. "Zavedam se, kako težko je Domnu, koliko truda je vložil v priprave na letošnjo sezono, kako visoke cilje si je zastavil, kaj si je želel. Žal se je zgodilo, kar se je, a glede na to, kako dobro sem ga spoznal, vem, da je velik borec, da se bo vrnil še močnejši. Trudimo se, da mu pri tem na nek način pomagamo tudi soigralci," pravi Janc, ki je razkril, kdo je avtor napisa "Vedno s tabo, Domen": "Gre izključno za odločitev kluba. Vselej, ko se zgodi kaj takšnega, kot je poškodba, trenutek, ko nekdo bolj kot vse na svetu potrebuje podporo soigralcev, je reakcija kluba takšna. Tudi tokrat ni bilo nič drugače. Ko je padla odločitev, da bomo na prvi domači tekmi oblekli majice z napisom podpore, so zgolj prišli do mene, da izberem besede, ki bodo Domna le še bolj motivirale kot ga vsak dan, ko z napredkom navduši odgovorne za izvedbo rehabilitacijskega procesa."

icon-expand Blaž Janc stoji za sloganom, ki je končal na ogrevalni majici rokometašev Barcelone. FOTO: FC Barcelona