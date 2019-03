Ko te zdelajo krči: 19-letnik padel kot pokošen

Šele 19-letni teniški igralec Nicola Kuhn je na teniškem mastersu v Miamiju doživel neprijetno izkušnjo, ko so ga na obračunu z Mischo Zverevem povsem zdelali krči. Pri vodstvu z 2:1 v tretjem nizu se je v eni od točk le ulegel na igrišče. Bolečine so bile tako hude, da je v spremstvu osebja do stola prišel v solzah. Izkazal se je tudi Zverev, ki je 19-letnemu Špancu avstrijskega rodu nemudoma priskočil na pomoč.

Nicola Kuhn je imel za seboj zelo dobro tekmo, dobil je prvi niz (6:4), v drugem pa vodil že s 5:2, nato pa se je Zverev vrnil v igro in izsilil tretji niz. Tudi v odločilnem nizu je Kuhn povedel z brejkom prednosti, a so bili po dobrih dveh urah igre zanj usodni krči. Predaja je bila za 19-letnika še toliko bolj boleča, če vemo, da je v drugem nizu zapravil kar osem zaključnih žogic za zmago.