Ko zadiši po Ligi prvakov

Sončna sobota, v Celju dva vrhunska športna dogodka, eden za mesto pomembnejši, kot drugi. Na Savinji kajakaški svetovni pokal v spustu na divjih vodah, v Zlatorogu gostovanje rokometnega giganta Barcelone. Praznik rokometa, ki je imel svoj spremljevalni program. Tisti, ki nosijo Celje Pivovarno Laško v srcu, so imeli priložnost že pred dvorano začutiti utrip, ki so ga bili lačni vse od predkoronskega obdobja, spoznali so lahko novince v moštvu in še in še. Vse, kot ogrevanje za športni spektakel, pospremljen s svetlobnimi efekti, čustvenimi trenutki, devet minut pred koncem dvoboja, tudi odhodom celjske devetice Davida Razgorja, kot dolgoletnega kapetana moštva, v zaslužen športni pokoj. Kapetanski trak je predal Aleksu Vlahu. "Težko bi si izbral bolj primeren trenutek za slovo, kot na tekmi proti Barceloni," je še pred tekmo govoril najmlajši član rokometne družine Razgor, ki se bo preselil na celjsko klop, kot pomočnik glavnega trenerja Alema Toskića. Ko je na uradni predstavitvi pritekel na parket je bil deležen stoječih ovacij, ko je dosegel gol je Zlatorog ponorel, kot v najboljših sezonah, ko se je poslovil so se prenekateremu rokometnemu navdušencu zarosile oči. Bil je to eden tistih legendarnih večerov celjskega rokometa, ki si jih bodo podporniki kluba zapomnili. V hramu slovenskega rokometa je zadišalo po Ligi prvakov, s prihodom Barcelone, po bitki z največjimi klubi na svetu, 3000 gledalcev na prijateljski tekmi, ki za katalonskega giganta ni bila nič kaj prijateljska, saj je bil to zadnji pripravljalni obračun pred njihovim polfinalnim nastopom na zaključnem turnirju Lige prvakov v Kölnu.

Četa Antonia Carlosa Ortege je upravičila pričakovanja, napolnila celjsko mrežo, a ne tako zelo, kot bi si morda želeli. Obračun se je končal z 36:31, ob polčasu so slovenski prvaki celo vodili z 20:19. In ko gre za posameznike – navdušila sta naslednja bisera celjske rokometne šole, vratar Gal Gabršek, ki je na trenutke spravljal v obup tekmece in desnokrilni igralec Tim Cokan, ki je dosegel 10 golov. A spektaklu je sledil izjemno čustven del, t.i. tretji polčas.