Kodrin bo še lep čas ostal v Nemčiji

Tilen Kodrin se je Gummersbachu pridružil pred sezono 2022/23, pred tem pa je igral za Celje Pivovarno Laško. "Zelo sem srečen in ponosen, da ostajam v Gummersbachu. Ekipa je odlična, navijači so neverjetni, pa tudi moja družina se tukaj počuti odlično. Zavoljo tega je bila odločitev zelo enostavna," je za klubsko spletno stran dejal Kodrin, ki je v zadnjem desetletju stalni član slovenske izbrane vrste.

Z njo je osvojil tretje mesto na svetovnem prvenstvu v Franciji 2018, četrto na lanskih olimpijskih igrah v Parizu ter evropskem prvenstvu 2020.