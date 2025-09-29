Svetli način
Kodrin bo še lep čas ostal v Nemčiji

Ljubljana, 29. 09. 2025 08.29 | Posodobljeno pred 48 minutami

Slovenski rokometni reprezentant Tilen Kodrin bo do leta 2028 nosil dres nemškega prvoligaša iz Gummersbacha. Enaintridesetletni krilni rokometaš iz Celja je imel veljavno pogodbo z 12-kratnimi nemškimi prvaki do konca sezone 2025/26, a jo je predčasno podaljšal do sezone 2027/28, je na klubski spletni strani zapisala ekipa iz Gummersbacha.

Tilen Kodrin
Tilen Kodrin FOTO: Luka Kotnik

Tilen Kodrin se je Gummersbachu pridružil pred sezono 2022/23, pred tem pa je igral za Celje Pivovarno Laško. "Zelo sem srečen in ponosen, da ostajam v Gummersbachu. Ekipa je odlična, navijači so neverjetni, pa tudi moja družina se tukaj počuti odlično. Zavoljo tega je bila odločitev zelo enostavna," je za klubsko spletno stran dejal Kodrin, ki je v zadnjem desetletju stalni član slovenske izbrane vrste.

Z njo je osvojil tretje mesto na svetovnem prvenstvu v Franciji 2018, četrto na lanskih olimpijskih igrah v Parizu ter evropskem prvenstvu 2020.

rokomet kodrin
