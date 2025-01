Kodrin pred tekmo z Islandijo: To bo pravi pokazatelj naše vrednosti

V slovenskem taboru so se že pred prihodom v hrvaško prestolnico zavedali, da jih ključna tekma v skupini G čaka v ponedeljek ob 20.30 proti trdovratni otoški izbrani vrsti z Atlantskega oceana. Obe sta se na uvodnih tekmah malodane "sprehodili" do zmag, pred medsebojnim dvobojem pa imata tudi identično razliko v golih +34.

"Pozorni moramo biti na vse segmente njihove igre. Imajo zelo hiter pretok igre, močni so v igri na ena na ena, premorejo dobre strelce z razdalje. Gre za kompletno zasedbo, čeprav ne daje tega videza. Po višini, kilogramih in slogu igre smo si dokaj podobni, seveda ima islandska igra veliko več skandinavskega pridiha, " je še dodal Zorman, ki bo na najbolj pomembnem dvoboju v skupinskem delu lahko računal tudi na zunanjega igralca in specialista za obrambne naloge Boruta Mačkovška , ki je zaradi prebavnih motenj manjkal na uvodnih dveh tekmah.

"Pred nami je nova tekma, novi finale, derbi za prvo mesto v skupini. Vemo, kaj Islandija pomeni v svetu rokometa, o njeni kakovosti nima smisla izgubljati besed. Na tej tekmi moramo dati vse od sebe in se boriti do zadnjega atoma moči," pred obračunom proti prvim rokometnim težkokategornikom na letošnjem turnirju pravi slovenski selektor Uroš Zorman .

"Islandija ima na vseh pozicijah po dva enakovredna igralca. Velika večna jih igra v Nemčiji, tako da jih dobro poznam. Goji hitro in telesno igro ena na ena, potrebno bo stisniti zobe in iti na glavo," pred obračunom pravi krožni napadalec Blaž Blagotinšek , sicer član nemškega Flensburga.

"Konec je ogrevanje, konec je skrivalnic, zdaj bo potrebno na mizo položiti vse karte in tekmo odigrati, kot da je zadnja," je pred obračunom z Islandijo najprej dejal krilni igralec Tilen Kodrin in dodal: "Zmaga bi nam veliko prinesla pred naslednjimi obračuni v drugem delu tekmovanja, hkrati pa bo pravi pokazatelj naše vrednosti. Dejstvo je, da nas v ponedeljek čaka povsem drugi rokomet, kot smo ga gledali na naših uvodnih tekmah v Zagrebu."

Slovenski rokometaši so se s tekmeci iz dežele gejzirjev doslej že trikrat pomerili na svetovnih prvenstvih, na vseh treh pa so odločale malenkosti. Slovenija je v Tuniziji 2005 zmagala s 34:33, v Franciji 2017 s 26:25, v Nemčiji 2007 pa izgubila z 31:32.

Na njunem zadnjem medsebojnem dvoboju na velikem tekmovanju, evropskem prvenstvu na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji 2020, so slovenski rokometaši v Malmöju zmagali s 30:27.

Zmagovalec slovensko-islandskega obračuna bo v drugi del tekmovanja prenesel štiri točke in se med 22. in 26. januarjem pomeril še z najboljšimi tremi reprezentancami iz skupine H. Pred današnjima zadnjim tekmama v tej skupini imata Hrvaška in Egipt po štiri točke, Bahrajn in Argentina pa sta brez njih.