Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

Koga bo igra kroglic namenila Sloveniji?

Ljubljana, 24. 10. 2025 08.01 | Posodobljeno pred 17 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J.
Komentarji
0

Pred nami je nov futsal spektakel, v katerem bo Slovenija nastopila v dvojni vlogi. Naši reprezentanti bodo že osmič nastopili med evropsko elito, hkrati pa bo Slovenija drugič gostiteljica tega prestižnega tekmovanja. Prenos žreba iz amfiteatra Žalgiris Arene v Kaunasu v Litvi od 11. ure naprej na 24ur.com. EP v futsalu bomo januarja prenašali na Kanalu A in VOYO.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V žrebu bo sodelovalo šestnajst ekip, med njimi tri gostiteljice – Latvija, Litva in Slovenija – devet zmagovalcev glavnega kroga in štirje zmagovalci končnice. Cilj žreba je oblikovati štiri skupine (A, B, C in D), vsako s štirimi ekipami, pri čemer bo v vsaki skupini po ena ekipa iz vsakega bobna. Ekipe so razdeljene v štiri bobne glede na koeficiente UEFA futsal reprezentanc z dne 26. septembra 2025.

Tomi Horvat
Tomi Horvat FOTO: Luka Kotnik

V prvem bobnu so Portugalska, Španija, Ukrajina in Francija.
V drugem bobnu so Hrvaška, Italija, Slovenija in Češka.
V tretjem bobnu so Poljska, Armenija, Gruzija in Belorusija.
V četrtem bobnu pa Belgija, Madžarska, Latvija in Litva.

Gostiteljice se ne bodo žrebale, saj so že vnaprej razporejene: Latvija na položaj A1, Litva na B1 in Slovenija na C1. Po končanem žrebu bo UEFA objavila uradni razpored tekem z določenimi termini za skupinski del turnirja, ki bo potekal med 21. januarjem in 7. februarjem 2026.

Preberi še 'Če nekateri ne bodo dojeli, da mora biti energija na vrhu, bom moral reagirati kot selektor'

Gostiteljstvo Slovenije
UEFA je ob uradni potrditvi gostiteljskih prilagoditev turnirja sporočila, da se je zaradi nezmožnosti Latvije in Litve, da na svojem ozemlju gostita tekme reprezentance Belorusije, odločila za vključitev Slovenije kot tretje gostiteljice. Reprezentanca, ki jo vodi Tomi Horvat, si je mesto na prvenstvu sicer zagotovila po športni poti, Slovenija pa hkrati izpolnjuje vse infrastrukturne in organizacijske pogoje. 

Preberi še Jokić in Osredkar ambasadorja Eura 2026

Ljubljana je že leta 2018 gostila UEFA Futsal EURO, kar je dodatno prispevalo k pozitivni odločitvi izvršnega odbora UEFA. Dvajset tekem takratnega prvenstva si je v živo ogledalo več kot 90.000 gledalcev, dvorana Stožice pa je bila kar štirikrat razprodana.

Igor Osredkar (levo)
Igor Osredkar (levo) FOTO: NZS.si

Tekme v Sloveniji v času EURA 2026
Tekmovanje bo potekalo med 21. januarjem in 7. februarjem 2026. Dvorana Stožice bo gostila kar 18 tekem, med drugim vse tekme skupin C in D, dve četrtfinalni tekmi, oba polfinala, tekmo za tretje mesto in veliki finale. Dvorana Tivoli bo gostila še dve tekmi tretjega kroga skupinskega dela, ki se bosta igrali vzporedno znotraj iste skupine.

Ambasadorja evropskega prvenstva sta Bojan Jokić in Igor Osredkar.

futsal ep žreb
Naslednji članek

Krimovke v soboto po presenečenje z Bukarešto

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306