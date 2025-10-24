Koga bo igra kroglic namenila Sloveniji?

V žrebu bo sodelovalo šestnajst ekip, med njimi tri gostiteljice – Latvija, Litva in Slovenija – devet zmagovalcev glavnega kroga in štirje zmagovalci končnice. Cilj žreba je oblikovati štiri skupine (A, B, C in D), vsako s štirimi ekipami, pri čemer bo v vsaki skupini po ena ekipa iz vsakega bobna. Ekipe so razdeljene v štiri bobne glede na koeficiente UEFA futsal reprezentanc z dne 26. septembra 2025.
V prvem bobnu so Portugalska, Španija, Ukrajina in Francija.
V drugem bobnu so Hrvaška, Italija, Slovenija in Češka.
V tretjem bobnu so Poljska, Armenija, Gruzija in Belorusija.
V četrtem bobnu pa Belgija, Madžarska, Latvija in Litva.
Gostiteljice se ne bodo žrebale, saj so že vnaprej razporejene: Latvija na položaj A1, Litva na B1 in Slovenija na C1. Po končanem žrebu bo UEFA objavila uradni razpored tekem z določenimi termini za skupinski del turnirja, ki bo potekal med 21. januarjem in 7. februarjem 2026.
Gostiteljstvo Slovenije
UEFA je ob uradni potrditvi gostiteljskih prilagoditev turnirja sporočila, da se je zaradi nezmožnosti Latvije in Litve, da na svojem ozemlju gostita tekme reprezentance Belorusije, odločila za vključitev Slovenije kot tretje gostiteljice. Reprezentanca, ki jo vodi Tomi Horvat, si je mesto na prvenstvu sicer zagotovila po športni poti, Slovenija pa hkrati izpolnjuje vse infrastrukturne in organizacijske pogoje.
Ljubljana je že leta 2018 gostila UEFA Futsal EURO, kar je dodatno prispevalo k pozitivni odločitvi izvršnega odbora UEFA. Dvajset tekem takratnega prvenstva si je v živo ogledalo več kot 90.000 gledalcev, dvorana Stožice pa je bila kar štirikrat razprodana.
Tekme v Sloveniji v času EURA 2026
Tekmovanje bo potekalo med 21. januarjem in 7. februarjem 2026. Dvorana Stožice bo gostila kar 18 tekem, med drugim vse tekme skupin C in D, dve četrtfinalni tekmi, oba polfinala, tekmo za tretje mesto in veliki finale. Dvorana Tivoli bo gostila še dve tekmi tretjega kroga skupinskega dela, ki se bosta igrali vzporedno znotraj iste skupine.
Ambasadorja evropskega prvenstva sta Bojan Jokić in Igor Osredkar.
