Kokalj in Mišmaševa zmagala na 10 km na ljubljanskem maratonu, poglejte rezultate

Organizatorji imajo za letos postavljene tri velike cilje, in sicer želijo dobiti najvišji, zlati znak Mednarodne atletske zveze (Iaaf), lani so dobili srebrnega, ter izboljšati rekorda na 42 km med moškimi in ženskami. Za to so pripeljali nekaj uglednih tujih imen na čelu z Etiopijcem Sisayjem Lemmo, ki je šesti po izidih sezone na svetu ter med dvajseterico vseh časov; 2:04:08 je tekel konec januarja za peto mesto na maratonu v Dubaju.



Prvi ljubljanski maraton, ki je bil 27. oktobra 1996, je na 42, 21 in sedem kilometrov pritegnil 673 tekačev, na najdaljši razdalji pa sta zmagala najboljša slovenska maratonca doslej ter lastnika državnih rekordov Roman Kejžar in Helena Javornik. V zadnjem obdobju, tako kot na večini svetovnih maratonov, zmagujejo afriški predstavniki.



Izidi:

moški:

- 10 km:

1. Jan Kokalj (Slo) 31:45

2. Primož Kobe (Slo) 32:05

3. Dušan Babič (BiH) 32:15

4. Tomislav Novosel (Hrv) 32:57

5. Martin Pintar (Slo) 33:02

6. Oleg Galić (BiH) 33:13

7. Gregor Verbošt (Slo) 33:37

8. Matevž Cimermančič (Slo) 33:42

9. Vito Kunstek (Slo) 33:35

. Jakob Medved (Slo) 33:45



ženske:

- 10 km:

1. Maruša Mišmaš (Slo) 35:07

2. Katja Podobnik (Slo) 37:55

3. Urška Martinec (Slo) 38:02

4. Breda Škedelj (Slo) 39:02

5. Tina Kozjek (Slo) 39:27

6. Paula Djukanovič (Slo) 40:04

7. Nuša Mali (Slo) 40:10

8. Ines Jozić (Hrv) 40:20

9. Eveliina Maattanen (Fin) 40:24

10. Katja Juhart (Slo) 40:38