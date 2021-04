Aranburuju etapa, Roglič še naprej v rumenem

Španski kolesarAlex Aranburu iz moštva Astana je zmagovalec druge etape jubilejne 60. dirke po Baskiji. Tadej Pogačar je zasedel tretje mesto, Primož Roglič pa je s šestim mestom obdržal rumeno majico vodilnega v skupni razvrstitvi. Etapa v dolžini 154,8 kilometra v okolici Bilbaa s skupno 2400 višinskimi metri se je razživela v zadnjih dvajsetih kilometrih. Potem ko sta imela na vzponu druge kategorije na La Asturiano s povprečnim naklonom 6,5 odstotka glavno besedo Pogačar in Roglič, je bil v zadnjih desetih kilometrih v ospredju 25-letni Aranburu. Bask, ki je rojen le nekaj kilometrov stran od cilja, je izkoristil poznavanje terena na 11-kilometrskem spustu s številnimi serpentinami in si z drzno vožnjo prikolesaril miren zaključek. V cilj je prišel s petnajstimi sekundami prednosti pred zasledovalci in se tako z devetega mesta po ponedeljkovem kronometru povzpel na drugo. Za Primožem Rogličem zaostaja pet sekund.

Tretji v skupni razvrstitvi je Američan Brandon McNulty, ki za Rogličem zaostaja šest sekund, na četrto mesto s 24 sekundami zaostanka pa je skočil Tadej Pogačar..