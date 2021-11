'Kolajna je le pika na i dobrih nastopov plavalcev na EP'

Ob kolajni so si slovenski plavalci v Kazanu priplavali tri finale. Janja Šegel je bila četrta na 200 m prosto, Peter John Stevens je na 50 m prsno zasedel sedmo mesto. Skupaj so reprezentanti dosegli deset uvrstitev do 16. mesta, nova sta tudi ženska slovenska rekorda na 100 in 200 m prosto. "Prvenstvo je minilo v skladu s pričakovanji. Napovedovali smo štiri finale in boj za kolajno, še preden smo videli seznam prijav. Za druge je bil cilj uvrstitev med 16 najboljših, kar je naše merilo za potnike na EP. To smo več ali manj dosegli. Moram priznati, da je bilo to tudi prvenstvo priložnosti. Nekatere smo izkoristili, drugih ne, ampak tak je šport, to je igra stotink, igra sekund, ki včasih da, včasih vzame," je za ocenil Iztok Podržavnik, ki ni skrival navdušenja nad kolajno, ki so jo slovenski plavalci čakali kar tri leta. Kot pravi, so z videnim, ne le novim odličjem, lahko zelo zadovoljni. "Jedro reprezentance Peter John Stevens, Katja Fain, Janja Šegel in Tjaša Vozel so svoje delo opravili zelo dobro. Ostali, ki se priključujejo, so se uvrstili do 16. mesta, Primož Šenica Pavletič je zasedel 12. mesto, Daša Tušek 15., oziroma za Saša Boškana velja, da mu je malo zmanjkalo, a je navduševal z osebnimi rekordi in bil druga rezerva na 200 m prosto."