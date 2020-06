Kolegi do solz ganili Wallacea, vmešal se bo tudi FBI

Pred dirko v Talladegi so dirkalnik, v katerem je sedel Bubba Wallace, potiskali po štartno-ciljni ravnini. Poleg Wallacea sta stala prvak serije NASCAR Kyle Buschin dober prijatelj Ryan Blaney, za njimi pa se je pred skoraj povsem praznimi tribunami (vstop so odobrili 5000 gledalcem) sprehodila celotna dirkaška karavana. Wallace je po tem, ko je povorka dosegla svoj cilj, iz dirkalnika stopil objokan, lastnik njegove ekipe in legenda NASCAR Richard Pettypa ga je poskušal potolažiti. Wallace je nato pomahal navijačem, ki so ga prišli pozdravit do ograje.

Dirko, ki bi se sicer morala odviti že v nedeljo, a so jo zaradi slabe vremenske napovedi prestavili na ponedeljek, je v razburljivem "fotofinišu" dobil Ryan Blaney, ki je za nekaj centimetrov ugnal Rickyja Stenkhousa mlajšega. Wallace, ki dirka s chevroletom, je dirko sklenil na 14. mestu. Pomoč pri preiskavi dogodkov v Talladegi, kjer so na pobudo Wallacea sicer z dirkališča umaknili vse zastave konfederacije, nato pa so v njegovi garaži odkrili zanko, je obljubil tudi Zvezni preiskovalni urad (FBI).