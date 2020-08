Kolesar Jumbo-Visme zmagovalec toskanske dirke, Pogačar 13.

To je bila prva preizkušnja svetovne serije Mednarodne kolesarske zveze (Uci) po 13. marcu, ko se je končala dirka Pariz–Nica. Dobrih 184 kilometrov dolga preizkušnja po "belih cestah" s startom in ciljem v Sieni ima vsako leto večjo veljavo, mnogi kolesarji pa jo imajo za šesto veliko klasiko v sezoni. Preizkušnja sicer tradicionalno poteka marca, letos pa so jo italijanski organizatorji zaradi pandemije novega koronavirusa prestavili, a obdržali v prvem delu nadaljevanja sezone.

Iz vodilne skupine šestih kolesarjev je 25-letni Wout Van Aert odločilno napadel 12 km pred ciljem in si zagotovil zmago na prestižni dirki po toskanskih makadamskih cestah. Drugo mesto je z zaostankom 29 sekund osvojil Italijan Davide Formolo (UAE Team Emirates), tretji je bil Nemec Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe), ki je zaostal še sekundo več.

V peklenski vročini pri 36 stopinjah Celzija ter na prašnih makadamskih odsekih se je prvi ključni trenutek dirke zgodil, ko je 50 km pred ciljem napadel lani drugi Danec Jakob Fuglsang in pustil za seboj skupino kolesarjev, v kateri je bil od slovenskih kolesarjev Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), ki ni več posegel v boj za visoka mesta. Skupina se je razredčila na vsega šest kolesarjev, ki so sodelovali do zadnjih 22 kilometrov, ko so se začeli številni napadi na zadnjih makadamskih odsekih. Prvi je odpadel olimpijski prvak Greg Van Avermaet (CCC Team).

Lani tretji Wout Van Aert je 12,5 km do konca uprizoril napad, na katerega ni mogel odgovoriti nihče, zasledovala pa sta ga Schachmann in Formolo, potem ko sta odpadla še na koncu četrti Alberto Bettiol (EF Pro Cycling) in peti Fuglsang. Belgijec, sicer moštveni kolegaPrimoža Rogličapri Jumbo-Vismi, je v mesto prišel z desetimi sekundami prednosti, jo do cilja povišal in zanesljivo osvojil 11. dirko v karieri.

Od favoritov sta imela ogromno težav lanski zmagovalec Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) in Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), ki sta bila udeležena v padcu v drugi polovici dirke. Slovencev ni bilo na samem vrhu. Poleg Pogačarja so nastopili še Jan Polanc (UAE Team Emirates) in četverica Bahrain-McLarna, Matej Mohorič, Jan Tratnik, Grega Bole in Domen Novak.