Nesrečni Italijan: Žena me je zaradi šefa zapustila med Girom

Za Davidejem Cimolaijem , članom ekipe Israel Cycling Academy, je nekaj napornih mesecev, na nedavni dirki po Valoniji pa je italijanski kolesar spregovoril o svoji ločitvi, za katero je izvedel med domačo dirko po Italiji, ko ga je med drugim prostim dnem poklicala žena Greta Rover in mu sporočila neprijetno novico. Še več: po telefonu mu je povedala, da ima razmerje s šefom. Cimolai je po zmagi na tretji etapi do Verviersa prejšnji teden priznal, da je močno trpel, še posebej težko pa mu je bilo priti do cilja na Giru.

"V tej zmagi, na tej fotografiji, sem jaz v svoji celoti,"je v objavi na Instagramu, ki ji je dodal svojo zmagoslavno fotografijo, zapisal Cimolai. "Po Giru se je zdelo, da bo nemogoče spet začeti s kolesarjenjem, težko si je bilo predstavljati in razložiti vse, skozi kar sem šel, s čim vse sem se spopadal in, predvsem, kako sem trpel. Zmago posvečam mojim prijateljem z vsem srcem, ker ste mi stali ob strani v najtežjem obdobju mojega življenja,"je dodal kolesar, po rodu iz nam bližnjega Pordenoneja.

'Ne morete si predstavljati, koliko truda sem vložil, da sem prišel do cilja'

Zgodbe o hudi krizi 29-letnega kolesarja so se začele pojavljati šele konec prejšnjega tedna, čeprav sta od konca dirke minila že več kot dva meseca. Cimolai se spominja, da mu je že ob odhodu na dirko žena dejala, da potrebuje nekaj časa zase, seveda pa ni mogel niti slutiti, kaj se pripravlja v ozadju.

"Skupaj sva bila šest let, na čevelj pa me je dala zaradi njenega šefa. Ne morete si predstavljati, koliko truda sem vložil, da sem prišel do cilja v Veroni," je kolesarja citiral Tutto Bici. "Poročil sem se oktobra, zelo sem bil zaljubljen. Šest mesecev kasneje, ko sem odhajal na Giro, mi je žena rekla, da si želi biti sama, da potrebuje čas in prostor, da bi doumela, kaj čuti do mene. Skupaj sva bila šest let, pet in pol sva tudi živela skupaj. Zavedala se je, kakšna je moja služba in kakšno žrtvovanje je potrebno, trpela je zaradi razdalje, a je bila tega vajena. Nekaj manjših pogovorov sva v preteklosti imela, a vedno sva jih prebrodila skupaj,"je nadaljeval Cimolai.

Najhujši dan v življenju

Drugi dan premora na dirki po Italiji je nato dobil klic, ki ga ne bo nikoli pozabil: žena ga je namreč obvestila, da bo zahtevala ločitev. Vseeno mu je nato vsaj deloma odleglo, ko je prišel na cilj v Veronsko areno, potem ko je spal po vsega tri ure na noč.

"To je bil najhujši dan mojega življenja. Da spoznaš, da je ženska, ki jo ljubiš, izgubila glavo zaradi svojega šefa. Prihod v Verono je bil težek, a bilo je vredno, ker sem v Areni podaljšal pogodbo z ekipo. Ure na kolesu so bile še najlažje, ker sem zadnji teden Gira spal vsega tri ure na noč,"je še povedal italijanski kolesar.

Po nastopu na klasiki London-Surrey v Angliji ga čaka nastop na evropskem prvenstvu, kjer bo pomočnik Elii Vivianiju(Deceuninck-Quick Step) in Matteu Trentinu (Mitchelton-Scott).

Objava Cimolaija po etapni zmagi na dirki po Valoniji: