Kolesarji UAE Emirates zmagovalci ekipnega kronometra

V skupnem seštevku so bili pred današnjo etapo na vrhu trije sprinterji, zavoljo boljših uvrstitev je imel rumeno majico Laurence Pithie ((Groupama-FDJ) pred Dancem Madsom Pedersenom (Lidl-Trek) in Nizozemcem Olavom Kooijem (Visma-Lease a Bike). Primož Roglič je v skupnem seštevku zaostajal deset sekund in zasedal 24. mesto, njegov glavni tekmec, Belgijec Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), pa je bil s šestimi sekundami zaostanka peti. Danes so kolesarji vozili pretežno ravninsko ekipno preizkušnjo na čas, ki pa jo je zaznamovala tudi vremenska loterija. Sredi etape se je namreč močno ulilo in ekipe, ki so bile na vrsti proti koncu startnega seznama, so imele precej težje delo. Med njimi je bila tudi Bora Hansgrohe, za katero je sicer Roglič prvi prečkal ciljno črto, toda njegov dosežek je pomenil šele 11. čas.