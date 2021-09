Pogačar in Tratnik v napad na prvi komplet kolajn na kolesarskem SP

Kolesarje med 19. in 26. septembrom v Belgiji čaka letošnje svetovno prvenstvo. Že v nedeljo se bodo kolesarji v kategoriji elite pomerili na 43,3 km dolgem kronometru, ko bosta nastopila Tadej Pogačar in Jan Tratnik. Vrhunec prvenstva bo 268,3 km dolga moška cestna dirka 26. septembra. Skupaj bo na SP nastopilo 22 slovenskih tekmovalcev.

Kolesarsko svetovno prvenstvo letos praznuje sto let, 94. izvedba tega tekmovanja pa bo na sporedu v Belgiji. Prvi del s kronometri bo potekal okoli Bruggea, cestne dirke pa v drugem delu tedna v okolici Antwerpna. Obe prizorišči imata svoje posebnosti. "Na severu v okolici Bruggea kolesarje čaka popolna ravnina in tako dolg kronometer je namenjen specialistom, sama trasa pa favorizira večje in močnejše kolesarje. Zato je nastop odpovedal Primož Roglič. Specifična bo tudi cestna dirka, ki bo najprej linijska, nato pa tekmovalce čakata dva kroga. Česa takšnega še nismo imeli. Najprej nas čaka ravnina in morda precej vetra, nato sta v Leuvnu na sporedu tipična mestna kroga z 22 ovinki, nato pa gremo v okolico Antwerpna, kjer poteka flandrijski krog, ki pa ni del kolesarskih klasik, in čaka nas precej neznank. Morda je trasa najbolj podobna Valonski puščici," o najpomembnejših tekmah pravi direktor zveze Martin Hvastija. Hvastija dodaja, da je težko napovedati, kje je lahko ključna točka te dirke. "V vsakem primeru bo šlo za taktično dirko in veseli me, da smo na startu z najmočnejšo postavo, kar jih premoremo. Imamo ekipo, ki je enotna, ve, kaj jo čaka," še pravi Hvastija. Ta z veseljem izpostavlja, da ima Slovenija s Tadejem Pogačarjem, Primožem Rogličem, Matejem Mohoričem in Luko Mezgecem kar četverico, ki se lahko vključi v boj za kolajne, Jan Tratnik, Jan Polanc, Domen Novak in David Per pa bodo predvsem pokrivali teren za najboljšo četverico.

icon-expand Matej Mohorič, Jan Polanc, Primož Roglič, Tadej Pogačar in Luka Mezgec FOTO: AP

"Ekipo imamo tako močno, da lahko konkuriramo najboljšim in merimo tudi na zmago. Seveda pa ne gre pozabiti, da je kolesarstvo tudi stvar trenutka, saj so sestavni del tudi padci in okvare. Takrat moramo biti na dirki ob pravem trenutku na pravem mestu," pa pravi začasni selektor moške reprezentance Marko Polanc. Posebej visoke cilje ima Matej Mohorič. "Vsi nastopi po Touru so bili priprava na SP. Že spomladi sem si kot glavni cilj določil svetovno prvenstvo. Naredil bom vse, da bi bil čim višje na lestvici rezultatov, in trdno verjamem, da sem v najboljši formi letos, verjetno pa v vsej karieri. Veselim se dirke, čeprav vem, da je trasa zelo specifična. Vedno pa je dirka malo odvisna tudi od sreče, od taktike, od trenutka, padcev, okvar ... A vsa ekipa gre tja s ciljem, da drug drugemu pomagamo, da nas čim več pride v ključni del dirke, v katerem si bomo razdelili pokrivanje napadov tekmecev, in da nas čim več pride v zaključek, v katerem se bodo delile kolajne. Če bomo ob pravem trenutku na pravem mestu, nam dober izid ne uide. Če bomo ostali praznih rok, bomo zelo razočarani," boj za kolajne odkrito napoveduje Mohorič.

icon-expand Matej Mohorič v dresu Slovenije FOTO: AP

Najvidnejša slovenska kolesarja sta dvakratni zmagovalec Toura Pogačar in trikratni šampion Vuelte Roglič. "Kronometer se hitro bliža. Želja je seveda priti čim višje, imam izkušnjo z evropskega prvenstva, a tukaj nas čaka 43 km, kar poznam tudi že z DP. Če se bom dobro pripravil in če bom našel svoj ritem, mislim, da lahko opravim precej dobro. Na cestni dirki nas čaka 270 kilometrov. Podobno dolga dirka je Liege–Bastogne–Liege in upam, da bom tudi po 200 km 'pravi' v zaključku in da se bova z Matejem lahko igrala s tekmeci. Tukaj sta še Primož Roglič in Luka Mezgec in s to ekipo lahko počnemo marsikaj, česar v preteklosti nismo mogli. Seveda pa je SP vedno specifična dirka in veliko je možnosti, kaj vse se lahko zgodi," pa pravi Pogačar. Naslov svetovnega prvaka v kronometru je lani v Imoli prigonil domačin Filippo Ganna, drugi je bil Belgijec Wout van Aert, tretji pa Švicar Stefan Küng. Na cestni dirki je slavil Francoz Julian Alaphilippe, drugi je bil prav tako van Aert, tretji pa še en Švicar Marc Hirschi.

icon-expand Filippo Ganna FOTO: AP