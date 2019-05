SPREMLJAMO V ŽIVO: Roglič začenja pot proti Benetkam

Ravninska 18. etapa se bo skorajda ves čas spuščala, po rahlem vzponu do Valica di Cimabanche sledi dolg spust vse do mesta Ponte nelle Alpi, nato pa še en ne preveč zahteven vzpon do Pieva d’Alpaga. Nato sledi še en dolg spust do Conegliana, kjer se bo naklon povsem uravnal, kolesarji pa bodo na širokih ter ravnih cestah pripeljali do cilja. Zadnji kilometri so povsem ravninski, nekaj pa bo 90-stopinjskih ovinkov, so etapo opisali na uradni spletni strani tekmovanja Giroditalia.it. Ciljna ravnina bo dolga kar 2.000 metrov.

Več sledi!