Pogačar napadel Yatesa za etapno zmago, Britanec ostaja prvi

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačarje dobil peto etapo dirke po Združenih arabskih emiratih in bo v skupnem seštevku domačo dirko svojega moštva UAE Emirates najverjetneje končal na drugem mestu. Etapo na Džabel Hafit je dobil pred Kazahstancem Aleksejem Lucenkomin Britancem Adamom Yatesom, ki je tik pred skupno zmago na dirki svetovne serije. Sedemindvajsetletni Yates si je rdečo majico priboril v tretji etapi, ki se je prav tako končala z 10,8 kilometrov dolgim vzponom na goro, ki leži na meji med ZAE in Omanom. V tretji etapi je drugo mesto osvojil Pogačar, ki pa z velikim zaostankom minute in sedmih sekund v skupnem seštevku za Britancem vendarle ni upal na preobrat na zadnji gorski etapi dirke po ZAE.

V etapi je bilo sicer od samega začetka precej "panike" med kolesarji zaradi bočnega vetra, a večjih razlik ekipe, ki so narekovale ritem, niso naredile. Odločitev o zmagovalcu je pričakovano padla v zadnjih kilometrih, ko so najboljši ujeli ubežnike, med katerimi je najdlje vztrajal Britanec James Knox. Na čelo glavnine se je hitro postavilo Pogačarjevo moštvo in skušalo streti Yatesa, a se slednji ni pustil zmesti. V boju za etapno zmago je Pogačar napadel kar šestkrat, a se sprva ni mogel otresti Britanca ter treh zasledovalcev Kazahstanca Lucenka, Francoza Davida Gaudujain Rusa Ilnurja Zakarina.

Dva kilometra pred koncem pa je nato močno napadel Yates, ki mu je lahko sledil le Pogačar. Toda ob pomanjkanju sodelovanja se je za etapno zmago udarilo pet kolesarjev, največ moči pa je v zadnjih metrih etape imel prav 21-letnik s Klanca pri Komendi. V skupnem seštevku ni prišlo do sprememb. Yates je obdržal rdečo majico vodilnega, Pogačar je še naprej drugi z zaostankom minute in sekunde, tretje mesto pa je obdržal Lucenko, ki zaostaja minuto in 33 sekund. V zadnjih dveh etapah ne bi smelo priti do večjih premikov, saj se bodo v petek in soboto med seboj pomerili najboljši sprinterji. Šesta etapa bo potekala od Al Ruwaisa do Al Mirfe, dolga bo 160 kilometrov.