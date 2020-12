Kolesarski izziv zvezd tudi s Primožem Rogličem

V četrtfinalu tega posebnega izziva, nad katerim bdijo organizatorji Gira, RCS Sport, se bo zmagovalec letošnje dirke po Španiji in drugouvrščeni z dirke po Franciji Primož Rogličpomeril z nemškim kolesarjem Benom Zwiehoffom(od leta 2021 član ekipe Bora-hansgrohe) v spodnjem delu Stelvia. V zgornjem delu se bosta pomerila presenetljivi zmagovalec letošnjega Gira Tao Geoghegan Hartin lanski zmagovalec prve izdaje tega izziva Italijan Giulio Ciccone. Preostala para bosta Bauke Molema ‒ Harold Tejadain Joao Almeida ‒ Harm Vanhoucke.

Med sprinterji, ki bodo tekmovali po "spletni Toskani", bo nastopilo še več svetovnih zvezd, ki so skupaj zbrali več kot 300 zmag v profesionalnem kolesarstvu. Med njimi bosta tudi najboljši sprinter Gira Francoz Arnaud Demare in Irec Sam Bennett, ki je osvojil zeleno majico na Touru. Četrtfinalni pari so Caleb Ewan‒ Mads Pedersen, Arnaud Demare‒ Sacha Modolo, Pascal Ackermann‒ Ben Swiftin Sam Bennett‒ Tim Merlier.

Boji najboljših sprinterjev se bodo začeli ob 17. uri, hribolazci se bodo pomerili dve uri kasneje. Obračune bo moč spremljati prek družbenih omrežjih organizatorja RCS Sports.