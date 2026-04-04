Kolesarstvo

Kolesarski pomočnik? Sanjska služba!

Ljubljana, 04. 04. 2026 20.20 pred 24 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
Matic Flajšman
Domen Novak

Kolesar ekipe Združenih arabskih Emiratov Domen Novak uživa v vlogi pomočnika, ne glede na to, kdo je postavljen za kapetana. Jasno, najlepše je do zmag pomagati najboljšemu kolesarju na svetu Tadeju Pogačarju, za katerega je v letošnji sezoni zaenkrat 'delal' na Strade Bianche in Milano-Sanremo.

Oči svetovne kolesarske javnosti so uprte v Belgijo. Dogajanje na Dirki po Flandriji je nekaj, česar kolesarski navdušenci ne izpustijo za nič na svetu. Ne čudi, da se vsako leto ob trasi skoraj 280 kilometrov dolge poti od starta do cilja dirke zbere več kot 700 tisoč navijačev, ki komaj čakajo na spopad najboljših. Na tretji preizkušnji sezone Tadeja Pogačarja v ekipi Združenih arabskih Emiratov ne bo Domna Novaka, za prijatelje Lojza, ki pa je na poti do uspeha najboljšemu kolesarju na svetu v letošnji sezoni pomagal na dirki Strade Bianche in spomeniku Milano–Sanremo.

Domen Novak je bil ob Tadeju Pogačarju ob zmagah na dirki Strade Bianche in Milano - Sanremo.
FOTO: Profimeda

"Z letošnjo sezono sem izjemno zadovoljen. Začeli smo zelo dobro, najprej na dirki AlUla z Janom Christenom, potem s Tadejem na Stradah, uspešni smo bili na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja z Isaacom del Torom, zatem še na Milano–Sanremo. Res sem vesel takšnega uvoda v sezono in želim si, da bi se tako nadaljevalo," je v posebnem pogovoru za našo televizijo povedal Novak, ki priznava, da je vse drugače, ko je v ekipi Pogačar ali pa del Toro: "Takrat natančno vemo, po kaj smo prišli. Daš tisti odstotek več iz sebe. Že iz Tadejevih besed takoj začutiš, da je cilj le zmaga. Zdaj je tako tudi, ko se dirka z oz. za del Tora. Ko je prišel na avtobus na Tireno–Adriatico, bom rekel po domače, je udaril po mizi in dejal, da je prišel dirkati za zmago. In to je bil znak, da je v nas prebudil tisti dodatni odstotek."

Ima sanjsko službo

Za izjemne dosežke je rojenih le peščica kolesarjev, se pa lahko, kljub sposobnosti za nizanje zelo dobrih rezultatov, veliko bolje znajdejo v vlogi pomočnika. "Vesel sem, da sem lahko del te zgodbe pri Združenih arabskih emiratih. Delo pomočnika bi opisal kot mojo sanjsko službo. Sprijaznil sem se z vlogo, pomočniki smo izjemno cenjeni, v ekipi ne pričakujejo od mene zmag, ampak da bom kapetanu pomagal do končnega uspeha. In v tem neizmerno uživam," odkrito priznava 30-letnik, ki težko razume, da, ko nekemu mlademu kolesarju uspe dober rezultat, ko so številke ob njegovem dosežku res izjemne, hitro beseda nanese na primerjave s Tadejem Pogačarjem.

Sploh ker se takšen kolesar rodi redko. "In Tadej morda v mladih letih ni imel takšnih številk, dobro se je razvijal pri Radenski, v klubu so ga pravilno usmerili, niso prehitevali dogodkov. In zato je konstantno napredoval. In izklesal diamant iz sebe. In še vedno napreduje," je zaključil Novak, ki ga v prihodnjem tednu čaka dirkanje na 65. dirki po Baskiji, kjer bo z ekipo pomagal Isaacu del Toru do naslednjega vrhunskega rezultata.

kolesarstvo domen novak uae team emirates xrg pomočnik tadej pogačar
