Načrti za 2021: Pogačar začenja v ZAE, Roglič v Franciji, prvič skupaj v Baskiji

Slovenska zvezdnika namreč zasedata vrh lestvice Ucija, potem ko sta lani postregla s sanjsko skrajšano koronsko sezono kolesarstva na najvišji ravni. Starejši, 31-letni Primož Roglič(Jumbo-Visma), ima na njej 1432 točk prednosti pred mlajšim, 22-letnim Tadejem Pogačarjem (UAE Team Emirates). Slednji je na lestvici tudi pred enim najbolj vsestranskih kolesarjev na svetu, Belgijcem Woutom Van Aertom (Jumbo-Visma), ki jima je najbližje.

Nova sezona ponuja dovolj priložnosti, da se karte na vrhu premešajo, še posebej ker se kolesarstvo vrača v bolj ali manj ustaljene tirnice. Vsaj na najvišji ravni, saj sta odpadli le dve avstralski preizkušnji v januarju, belgijske klasike v Flandriji, vključno z največjo, dirko po Flandriji (4. aprila), pa bodo potekale brez prisotnosti gledalcev do 15. aprila, kot so sporočili organizatorji. Sezona se bo začela z vse bolj priljubljeno in finančno močno podprto dirko po ZAE.

Roglič in Pogačar imata nanjo lepe spomine. Kisovčan je v skupni razvrstitvi slavil leta 2019, zmagovalec lanskega Toura Pogačar pa je bil leta 2020 drugi, preden so dirko predčasno prekinili zaradi okužb z novim koronavirusom. Kasneje je sledil večmesečni prisilni premor, ki ga letos, četudi se pandemija še zdaleč ne poslavlja, bržčas ne bo.

Mednarodna kolesarska zveza je skupaj z organizatorji v letu 2020 dokazala, da lahko tudi v času hujših izbruhov varno izpelje velika tekmovanja, med njimi predvsem vse tritedenske pentlje po Franciji, Italiji in Španiji ter ostale pomembnejše dirke. Z ukrepi in prilagoditvami pri organizaciji so vsi prireditelji dobili smernice za prihodnje mesece, ko bo kolesarska karavana zasedla vse znamenite ceste ter vse tiste še neraziskane poti v času kljubovanja pandemiji.

Vse skupaj se bo začelo že s Pogačarjevo "domačo" dirko, ki predstavlja pomemben cilj bogatih vlagateljev moštva UAE Team Emirates. Z okrepljeno ekipo bo imel tudi Pogačar na večdnevnih dirkah več možnosti, da kolesarsko še bolj pride do izraza. ŠvicarMarc Hirschi, eden največjih talentov v karavani, ter izkušeni poljski hribolazecRafal Majka mu bosta velika zaveznika ne le v boju za ubranitev zmage na Touru, temveč tudi na dirkah, kot je prihajajoča po ZAE.

Spremenjeni, a zato nič manj zvezdniški Ineos

Zmago bo na njej branilAdam Yates, ki se je letos preselil k Ineos Grenadiers. Slednji so v želji po vnovičnem primatu v kolesarski karavani močno okrepili moštvo, a so, oziroma še bodo, Daniel Felipe Martinez, Laurens De Plus, Richie Porte in Tom Pidcocksvoje sezone začeli drugje.

Konkurenti Pogačarju, ki preizkušnjo po ZAE začenja kot izraziti favorit, utegnejo biti že prej omenjeni Yates ter Chris Froome (Israel Start-Up Nation), Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), Sepp Kuss (Jumbo-Visma),Joao Almeida (Deceuninck-Quick-step), Sergio Higuita (EF Education-Nippo), Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe) in zmagovalec nedavne dirke po ProvansiIvan Ramiro Sosa (Ineos Grenadiers).

Letošnja dirka bo še zanimivejša kot prvi izdaji, saj bo v drugi etapi na vrsti posamični kronometer, kot vedno pa se bodo kolesarji v nadaljevanju dirke povzpeli še na vršacaJebel Hafit in Jebel Džajs. Na preostalih sprinterskih etapah bo skušal do visoke uvrstitve priti tudi slovenski sprinter Luka Mezgec (Team BikeExchange).

Superzvezdnika bosta prvič obračunala na severu Španije, nato sledijo klasike

Roglič bo sezono začel nekaj tednov kasneje na dirki Pariz–Nica. "Na cesti proti soncu" bodo kolesarji med 7. in 14. marcem. Prvič se bosta Roglič in Pogačar neposredno na cesti pomerila na dirki po Baskiji med 5. in 10. aprilom. Nato za oba sledijo nastopi na spomladanskih klasikah, za zdaj sta pri obeh potrjena nastopa na valonski puščici (21. 4.) in Liege–Bastogne–Liege (25. 4.), ki jo je lani dobil prav Roglič kot prvi slovenski zmagovalec enega od petih kolesarskih "spomenikov".

Pogačar bo med nastopom v ZAE in Baskiji, bržčas tudi skupaj z moštvenim kolegom Janom Polancem, nastopil še na vse bolj priljubljeni dirki Strade Bianche (6. 3.) po toskanskih makadamskih cestah ter na etapni dirki od Tirenskega do Jadranskega morja (10.–16. 3.).

Kakšen je načrt "bahrajnske" trojice?

V svetovni seriji bodo v dresih profesionalnih ekip nastopali še trije Slovenci. Matej Mohorič, Domen Novak in Jan Tratnik so člani ekipe Bahrain Victorious (nekdanji Bahrain-McLaren). Veliko od začetka sezona v svetovni seriji pričakuje predvsem Mohorič, čeprav se po spustih ne bo mogel več voziti s svojim izumom agresivnega sedenja in poganjanja pedal z okvirja kolesa. Tega je Uci skupaj z naslanjanjem podlakti na krmilo odsvetovala, od 1. aprila pa bosta sloga celo prepovedana.

Mohorič bo visoke uvrstitve na začetku svoje sezone lovil na Strade Bianche in na najdaljši enodnevni klasiki na svetu Milano–San Remo, preden se bo pridružil Pogačarju in Rogliču v Baskiji. Letos ima 26-letnik iz Podblice v načrtu nastopa na Giru in Touru.

Pogačar v lovu za Froomovim dosežkom

Roglič ima v programu večtedenskih dirk "le" Tour, medtem ko bo Pogačar skušal kot prvi kolesar po Froomu leta 2017 osvojiti tako Tour kot Vuelto. Seveda pa bo veliko podrejenega tudi nastopu na OI v Tokiu, le da je do takrat še nekaj časa. Že prvi preizkus v ZAE pa bo dal odgovor, kako so nekatera največja imena pripravljena na sezono, za katero vsi v kolesarski karavani upajo, da bo izpeljana karseda v celoti. Nedvomno tudi s številnimi slovenskimi uspehi.