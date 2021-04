Rogliča in Pogačarja čaka še en dan napornih vzponov

Na dirki po Baskiji kolesarje čaka zahtevna tretja etapa, ki bo po napovedih strokovnjakov ena pomembnejših v boju za končno zmago. V skupnem vodstvu ostaja Primož Roglič, v boju za vrh pa je blizu tudi drugi slovenski as Tadej Pogačar, ki za rojakom zaostaja 24 sekund.

Prav zanimivo se razpleta letošnja dirka po Baskiji, še posebej je zanimiva za slovenske ljubitelje kolesarstva, saj prvič letos na isti dirki tekmujeta slovenska asa, Primož Roglič (Jumbo-Visma) in Tadej Pogačar(UEA Team Emirates) in kot kaže bosta oba do konca v boju za skupno zmago. Na dirki, ki se bo končala v soboto, kolesarje danes čaka še ena zahtevna etapa. Prevoziti bodo morali 167,7 kilometrov med Amurriom in Ermualdejem, na koncu etape jih čaka najtežji del, trije vzponi, zadnji je dolg tri kilometre s povprečnim 10,2-odstotnim naklonom.

icon-expand Tadej Pogačar FOTO: AP

Roglič je bil izjemno hiter na uvodnem kronometru (1. etapa) in še vedno nosi rumeno majico vodilnega. Za njim pet sekund zaostaja domačin Alex Aranburu, ki je bil zmagovalec zadnje, druge etape (na tej etapi je bil Pogačar tretji, Roglič šesti), tretji je Američan Brandon McNulty z zaostankom šestih sekund, na četrtem mestu je s 24 sekundami zaostanka Pogačar. "Imel sem dobre noge, poizkusila sva z Brandonom, napad za napadom, bila je zanimiva etapa. Bil je težek dan, precej hladno je bilo, a sem bil v dobrem položaju, kar je pomenilo, da za nas ni bilo stresa. Zadovoljen sem bil z izidom," je za CyclingNews povedal Pogačar, ki je bil verjetno razočaran z razpletom po uvodnem kronometru, a sedaj počasi, a zanesljivo manjša časovno prednost in danes bo imel novo priložnost, da se še bolj približa rojaku, ki vodi. "To je dirkanje, vedno lahko pričakuješ napade. Vedno se veliko dogaja na zadnjem klancu, a to je dirkanje. Včasih si zadaj, včasih spredaj, videli bomo, kako bo šlo iz dneva v dan. Če imaš dobre noge, lahko vsak napade. Lepo je biti v konkurenci in boju z najboljšimi, a obenem je bilo tudi malce previdnosti, ker je bilo spolzko, ritem pa zelo visok. A bil sem previden, ni bilo težav," je povedal Roglič, ki se zanesljivo še dobro spominja svoje smole na dirki Pariz - Nica, ko je dvakrat padel na zadnji etapi in si izpahnil ramo ter jo odnesel s precej odrgninami po obeh nogah. Roglič je sicer že enkrat zmagal na dirki po Baskiji, leta 2018.

Tokrat je Roglič na čelu mladega moštva Jumbo-Visma, o tem je dejal: "Tukaj sem z ekipo res mladih fantov in včeraj smo dosegli lep rezultat. To je pomembno, ker na zadnji dirki in cilju v Nici, ko nisem bil tako zadovoljen z zaključkom. Videli bomo, kako bo šlo, gremo dan za dnem." Pogačar je letos zmagal na dveh preizkušnjah, na dirki po Združenih arabskih emiratih in na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja. Roglič je bil na dobri poti do skupne zmage na dirki Pariz-Nica, a je nato zaradi padcev na zadnji etapi zasedel končno tretje mesto.

