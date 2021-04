Kolesarski svetovni prvak v cestni dirki podaljšal pogodbo

"Veselim se nadaljevanja v tej družini. Zahvalil bi se za zaupanje, ki so mi ga v ekipi izkazali v teh osmih letih. Neverjetno je, kaj vse smo dosegli skupaj. Smo "volčje krdelo" in dirkamo, da zmagamo. To je naša miselnost in ena naših močnih točk. Vsi gremo naprej v isti smeri in to je eden od razlogov, da se tu dobro počutim," je med drugim ob podaljšanju pogodbe dejal 28-letni Alaphilippe.

Tako so se končala ugibanja o tem, da naj bi Francoz okrepil katero izmed konkurenčnih ekip. Pri Deceuninck-QuickStepu so sicer pred kratkim dolgoročno podaljšali sodelovanje še z enim mladim zvezdnikom Remcom Evenepoelom.