Koliko zasluži trener Novaka Đokovića?

Goran Ivanišević je bil na vrhuncu svoje kariere na lestvici ATP uvrščen na drugo mesto, leta 2001 pa se je z zmago na Wimbledonu z zlatimi črkami vpisal v teniško zgodovino. 18 let kasneje je Hrvat začel sodelovati s srbskim tenisačem Novakom Đokovićem in priznal, da je to delo vse prej kot sanjsko. "Zelo je stresno. V ekipi nas je pet in vedno sem kriv jaz. Tako je, če si trener. Velikokrat se ne strinjava, ampak je dobro, da se prepiramo na igrišču. To delo lahko opravljaš le, če ga imaš res rad in če se znaš dobro soočati s stresom," je povedal 52-letnik.