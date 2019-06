Ulissi zmagovalec tretje etape in tudi novi vodilni na Dirki po Sloveniji

Petkova, tretja etapa, Dirke po Sloveniji je bila dolga 169,8 kilometra in je potekala med Žalcem in Idrijo, kolesarje pa so ob visokih temperaturah in vročini na poti čakali štirje vzponi, najzahtevnejši je bil zadnji na Dole, nato je sledil še spust do Idrije.

Po 40 kilometrih etape je ušla četverica kolesarjev: Marco Maronese, Lorenzo Fortunato, David Per in Benjamin Hill, ki si je nato privozila že veliko časovno prednost, že skoraj osem minut dobrih 63 kilometrov pred ciljem, a jih je nato glavnina začela loviti in prednost je kopnela, 50 kilometrov pred koncem je bila že pod dvema minutama.

35 km pred koncem je iz skupine "odpadel" Hill, ostala trojica je imela le še slabih 10 sekund prednosti pred zasledovalno skupino (Aleksej Rybalkin, Jan Polanc in Fausto Masnada) in dobre pol minute pred glavnino. Ubežniki so bili ujeti 25 kilometrov pred ciljem, v ospredju pa so bili nato Esteban Chaves (Kol/ Michelton-Scott) , Diego Ulissi (Ita/Team Emirates), Tadej Pogačar (Slo/Team Emirates) in Aleksandr Vlasov (Rus/Gazprom-Rusvelo). Ulissi in Vlasov sta se otresla tekmecev in prišla do manjše prednosti 20 kilometrov pred ciljem, skupina s Polancem in Pogačarjem pa je začela loviti ubežnika.

Ulissi je nato držal tempo in zdržal do konca in je zmagal etapo in tudi prevzel skupno vodstvo na dirki. Imel je 12 sekund prednosti pred Vlasovom in 17 sekund pred Giovannijem Viscontijem, takoj za njimi so bili zasledovalci, med njimi tudi Tadej Pogačar, ki je zasedel četrto, in Jan Polanc, ki je zasedel šesto mesto, glavnina pa je zaostala dobri dve minuti. Ulissi ima v skupnem seštevku 19 sekund prednosti pred Vlasovom, Vendrame in Visconti sta nato na seznamu skupnega seštevka, Polanc in Pogačar imata 30 sekund zaostanka.