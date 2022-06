Kolorado na pol poti do velikega finala lige NHL

Hokejisti zasedbe Colorado Avalanche so zmagali tudi na drugi tekmi na domačem ledu v finalu zahodne konference severnoameriške lige NHL in v boju na štiri zmage proti kanadski ekipi Edmonton Oilers povedli z 2:0 v zmagah. V konferenčnem finalu vzhoda New York Rangersi vodijo z 1:0 proti dvakratnim branilcem naslova hokejistom Tampe Bay Lightninga.

icon-expand Hokejisti iz ekipe Colorado Avalanche so na pol poti do finala lige NHL. FOTO: AP Hokejisti Colorada so dosegli tri hitre gole v drugi tretjini, vratar Pavel Francouz pa je zaprl vrata in ubranil prav vseh 24 strelov na gol, ko je Avalanche premagal Oilers s 4:0. Nazem Kadri je asistiral pri vseh treh golih Kolorada v razponu dveh minut in štirih sekund druge tretjine, ko sta Artturi Lehkonen in Josh Manson zadela skoraj sočasno, med goloma je bilo zgolj 15 sekund razlike, Mikko Rantanen pa je dodal še en gol na asistenco Kadrija. Končni izid je postavil Nathan MacKinnon v 16. minuti tretje tretjine ob power playu. Finale zahodne konference se bo v noči na nedeljo prestavil v Edmonton v Kanadi, kjer bodo naftarji upali na preobrat, čeprav so možnosti na strani Colorada, ki je dobil vseh pet tekem, ki jih je doslej v letošnji končnici odigral v gosteh. Mike Smith je zbral 36 obramb za Edmonton, a ni zdržal napada v drugi tretjini. Zato pa je bil igralec tekme domači vratar Čeh Pavel Francouz. Hokejist iz češke zibelke piva Plzna je dosegel svoj drugi shutout v končnici v karieri na predvečer svojega rojstnega dneva. "Že od prvih sekund sem vedel, da mi bodo moji soigralci na veliko pomagali, zato sem bil bolj pomirjen," je dejal Francouz, ki je v petek dopolnil 32 let. "Lahko sem se osredotočil samo na svoje obrambe." "To je bil skupen timski napor," je dejal Francouz. "Še bolje je bilo, ko so navijači vpili: "Gremo, Avs, gremo!"." Edmonton, ki je v prvem krogu izločil Los Angeles Kingse Anžeta Kopitarja s 4:3, je v polfinalu zahodne konference s 4:1 odpravil Calgary. Avalanche pa je na poti do polfinala lige NBA izločil Nashville s 4:0 in St. Louis Blues s 4:2.