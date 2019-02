Kolumbija blizu tega, da postane glavna pokroviteljica ekipe Sky

Kot poročanje tujih medijev povzema STA, bi se nova ekipa imenovala prav Ecopetrol, registrirala pa se bi v Kolumbiji, s tem pa postala prva kolumbijska ekipa svetovne serije. Vodja ekipe Dave Brailsfordse je na začetku tedna ob robu dirke po Kolumbiji sestal s predsednikom države Ivanom Duquejemin ministrom za šport Ernestom Luceno, sestanek pa naj bi organiziral še lani aktivni kolesar Rigoberto Uran.

"O kolumbijski ekipi že nekaj časa sanjamo. Projekt bi stal okoli 30 milijonov dolarjev na leto, po pogovorih s podjetji, ki bi sestavljali konzorcij, je izvedljivo, da naberemo toliko denarja," je za spletno stran El Espectador dejal Lucena. Za Sky so v zgodovini nastopali številni kolumbijski kolesarji, trenutno zanj vozijo Sebastian Henao, Egan Bernalin Ivan Sosa. Bernala mnogi vidijo kot bodočega zmagovalca Toura, pred kratkim je s Skyem podpisal petletno pogodbo, zagotovo bo sčasoma postal tudi kapetan ekipe, naslednik Christopherja Froomain Gerainta Thomasa.

"Toliko kolesarskega talenta, kot ima Kolumbija, nima nihče, naši ekipi so zanimivi številni mladi kolumbijski kolesarji. Kolumbija je v kolesarstvu to, kar je v nogometu Brazilija. A če bo ekipa postala kolumbijska, zaenkrat še ne bi napovedoval. Rezultati pogovorov so zaupni, to je treba spoštovati. Veliko je govoric, a pravih informacij naši partnerji v pogovorih še ne želijo razkriti," pa Brailsford še ni hotel potrditi selitve v Kolumbijo.