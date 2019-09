Kolumbijcema v nogometnem vzdušju premierni naslov na OP ZDA

Vzdušje na tribunah osrednjega stadiona na igriščih Flushing Meadows je bilo nogometno. Tribune so napolnili navijači v rumenih kolumbijskih nogometnih dresih, gre za kolumbijske izseljence, ki so goreče in strastno navijali za prva nosilca turnirja dvojic. Cabal in Farah sta teniško zgodovino Kolumbije spisala že tostran Atlantika, ko sta prvič osvojila svoj premierni grand slam v Wimbledonu. Za svoj prvi naslov na odprtem prvenstvu Združenih držav Amerike pa sta premagala izkušeno špansko-argentinsko navezo, osma nosilca turnirja moških dvojic. Postala sta prva Južnoameričana, ki sta dvignila pokal zmagovalcev na US Opno v moderni dobi teniškega športa. Kolumbijca sta postala šele tretja moška dvojica po letu 2003, ki je v istem koledarskem letu osvojila turnirja za grand slam v Wimbledonu in New Yorku.

Lani je ta podvig uspel Američanoma Miku Bryanu in Jacku Socku, leta 2003 pa sta lovoriki v Wimbledonu in US Opnu v sezoni vzela Šved Jonas Björkman in Avstralec Todd Woodbridge. Kolumbijca sta za zmago prejela ček v skupni vrednosti 740.000 dolarjev (666.672 evrov).

Izid, finale:

Juan Sebastian Cabal/Robert Farah (Kol/1) - Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Špa/Arg/8) 6:4, 7:5