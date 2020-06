Kolumbijskega kolesarskega asa med treningom 'lovil' kmet

Rigoberto Uran je del treninga v sklopu priprav na letošnjo dirko po Franciji opravil v družbi lokalnega kmetovalca, ki naj bi mu več kilometrov brez težav sledil ob hitrostih, ki so dosegale tudi 45 km/h. Oblečen v delovno obleko, s čepico in nahrbtnikom je simpatični gospod, ki je kasneje razkril, da prihaja iz La Ceje, kasneje tudi izmenjal nekaj besed s kolumbijskim zvezdnikom, čigar najodmevnejša rezultata sta drugi mesti v skupnem seštevku dirke po Italiji v letih 2013 in 2014.

"Dragi moji, poglejte torej, kako na poti naletiš na pravo konkurenco," je posnetek na družbenih omrežjih delil Uran.

"Prihajam iz La Ceje ... Zelo sem počaščen, da sem lahko tukaj,"pa je ostal skromen njegov novi prijatelj, ko sta se ustavila, da bi izmenjala nekaj besed. "Prilepil se mi je na zadnje kolo ... Trenirali smo vožnjo na čas med pripravami za Tour. On pa je kar letel ..."se ni mogel načuditi 33-letnik po rodu iz Urraa. "Mislil sem, da je za mano kakšen aerodinamičen tip, potem pa pogledam nazaj in vidim njega. In to medtem, ko se človek pripravlja na Tour ..."je bil navdušen Uran.