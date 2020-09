Kolumbijski zvezdnik predal boj: Bernal zapušča Tour

Geraint Thomas (desno) ob Bernalu med lanskim pohodom Kolumbijca do skupne zmage.

Egan Bernal je v nedeljski 15. etapi na Grand Colombier v primerjavi z vodilnim slovenskim dvojcem, Primožem Rogličem in Tadejem Pogačarjem (UAE Team Emirates), izgubil več kot sedem minut. V torkovi 16. etapi do Villard-de-Lansa pa je izgubil še dodatnih deset minut. Potem ko je izpadel s seznama kolumbijske reprezentance za svetovno prvenstvo v italijanski Imoli, je v sredo prišla še potrditev, da Bernal zapušča dirko po Franciji.

"Egan se bo osredotočil na okrevanje in se v nadaljevanju sezone posvetil drugim ciljem. To odločitev smo sprejeli v dobro našega kolesarja," je dejal šef ekipe Ineos Grenadiers Dave Brailsford.

Bernal: Najboljša rešitev v tem trenutku

"To ni način, kako sem želel končati Tour, ampak strinjam se, da je to najboljša rešitev v tem trenutku in v teh okoliščinah," je ob tem dodal 23-letni kolesar.

V sredo bo na sporedu kraljevska etapa od Grenobla do strmega prelaza Loze na 2304 metrih nadmorske višine. Prvo in drugo mesto v skupnem seštevku bosta branila Roglič in Pogačar. Razlika med njima je pred zadnjimi petimi etapami 40 sekund.