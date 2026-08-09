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Komaj 16-letna Živa Remic pokorila svetovno konkurenco

Eugene, 09. 08. 2026 07.57 pred enim dnevom 2 min branja 80

Avtor:
STA
Živa Remic

Komaj 16-letna slovenska atletinja Živa Remic je na svetovnem prvenstvu do 20 let v ameriškem Eugenu v teku na 800 metrov osvojila naslov svetovne prvakinje. Mlada slovenska reprezentantka, ki je maja na evropskem prvenstvu do 18 let v Rietiju osvojila prvo slovensko zlato odličje na tovrstnih tekmovanjih, je tokrat zmagala s časom 2:03,03.

"Pa jo imam," se je po tekmi s kolajno okrog vratu naslova v izjavi za krovno zvezo veselila Remic.

"Zelo sem vesela, da se je izšlo, kot se je. V glavi sem bila pripravljena na to, da bo težka in hitra dirka, na koncu pa je bila predvsem taktična, kar mi je ustrezalo, ker sem hitra tekačica," je tekmo pospremila tekmovalka ljubljanske Olimpije in dodala: "Čutim pa tudi veliko olajšanje in hvaležnosti do vseh ljudi okoli mene, zlasti trenerja. Zdaj pa na počitnice!"

Živa Remic
Živa Remic
FOTO: Facebook

 

Tudi njen trener Gregor Grad je po tekmi sijal od zadovoljstva: "Presrečen sem. Ves trud se je poplačal, res trdo delo, ki smo ga vložili ... Da se na koncu vse izpelje tako, kot sem načrtoval, iskrene čestitke Živi in celotni ekipi, ki nam pomaga."

Remic je poleg majskega evropskega naslova do 18 let lani s komaj 15 leti med drugim postala evropska podprvakinja do 20 let na 800 m ter na olimpijskem festivalu evropske mladine v Skopju osvojila zlato medaljo v teku na 400 metrov.

V moški konkurenci se je v Eugenu na 800 metrov izkazal tudi Benjamin Lakošeljac, ki je zasedel četrto mesto. 19-letni Izolan, ki je bil četrti pred dvema letoma tudi na EP do 18 let, je v Eugenu s časom 1:46,81 za dobre pol sekunde zaostal za odličjem, so zapisali pri krovni zvezi.

V finalu SP do 20 let je nastopila tudi Hana Sekne, ki je na 100 metrov s 13,30 zasedla osmo mesto.

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KOMENTARJI80

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graf
09. 08. 2026 18.00
Čestitke !
Odgovori
+2
3 1
štajerc65
09. 08. 2026 17.09
Lepo da je tudi v naši atletiki toliko podmladka. Upam da vztrajajo pa se bomo še veselili🏅.
Odgovori
+5
6 1
I am lost.
09. 08. 2026 15.54
Nevem če so komentarji od 10 letnikov ali 60 letnikov? Ali pa preprosto nezaposleni. Ker nekdo ki hodi v službo in ali je srednjih let ima svojo življenje za katero se velikokrat muči, ima takšen res čas da enega tujega človeka hvali (in da tujega, nima veze ali je Slovenka, če ni tvoj prijatelj, ali družina, ali sodelavec, je tujec). Ali ste preprosto že tako ovčji in obupani v življenju, da se potem boljše počutite, če nekomu želite dobro preko ekrana? No hate, samo pojasnite mi.
Odgovori
-14
1 15
Lastniki česarkoli
09. 08. 2026 16.18
Res si izgubljen....zdaj pa še zaupaj si star 10 ali 60 let
Odgovori
+8
9 1
Eos_5
09. 08. 2026 17.13
eni smo efektivni, ti pa se kažeš da delaš
Odgovori
+5
6 1
mr.poper
09. 08. 2026 14.53
Bravo in srečno v prihodnje .
Odgovori
+8
11 3
nastavni_vzdevek
09. 08. 2026 14.41
BRAVO!!!
Odgovori
+12
13 1
Bozjidar
09. 08. 2026 14.19
Bravo,cestitke👍👍
Odgovori
+13
14 1
Senca6
09. 08. 2026 13.25
kolkiko AMM je v intervjuju..ojoj hahah
Odgovori
-15
2 17
brusilec
09. 08. 2026 13.31
ona je 16 letna športnica, ne politik ali govorec.. pogledaj se raje v ogledalo in kritiziraj raje sebe če že koga
Odgovori
+21
22 1
Jani.
09. 08. 2026 14.56
AMM še dobro, da imamo tebe slavista 😉
Odgovori
+6
7 1
Gutenberg
09. 08. 2026 17.12
Pogledaj se, praviš ...
Odgovori
+0
1 1
Jani.
09. 08. 2026 13.11
Suuuper! Čestitke!! 🥳🥳👏🥳👍
Odgovori
+14
15 1
TvojPrijatelj
09. 08. 2026 12.36
premlada
Odgovori
-12
2 14
b78
09. 08. 2026 13.46
Zakaj???
Odgovori
+5
6 1
Lock Down
09. 08. 2026 15.01
Za tvoj nick zagotovo
Odgovori
+5
5 0
brusilec
09. 08. 2026 12.36
bravo.. držmo pesti za naprej.. pa da slovenija repozna mlade telente in jih spodbuja. sem jo videl tečt v Šentjerneju leta nazaj, pustila ostale daleč zadaj!
Odgovori
+15
15 0
asdfghjklč
09. 08. 2026 12.32
Čestitke! Upam, da bo čez par let krojila sam svetovni vrh.
Odgovori
+16
16 0
Juzles Iters
09. 08. 2026 12.31
"Pa jo imam," _ Legendarno.
Odgovori
+11
11 0
Hahahhaha
09. 08. 2026 12.05
ČESTITKE ZA USPEH IN TRUD....BRAVO SAMO TAKO NAPREJ..
Odgovori
+21
21 0
simc167
09. 08. 2026 11.55
Bravo punca, sedaj pa zaslužene počitnice! UŽIVAJ!
Odgovori
+22
23 1
RUBEŽ
09. 08. 2026 11.45
Bravo, čestitke.
Odgovori
+18
18 0
kekyooo
09. 08. 2026 11.40
noro. čestitke
Odgovori
+20
20 0
dededetox
09. 08. 2026 11.31
Živa peš, Pogačar z biciklom, Cigler z avtom za 40.000. Kdo je boljši?
Odgovori
-17
6 23
Gutenberg
09. 08. 2026 17.14
Golob, ki se nima z ničemer za pohvaliti ...
Odgovori
+4
5 1
mr.poper
09. 08. 2026 11.29
Bravo .
Odgovori
+10
13 3
mr.poper
09. 08. 2026 11.29
Bravo
Odgovori
+9
12 3
Tomen
09. 08. 2026 11.20
Bravo. Slovenski dragulj. 💪👍
Odgovori
+18
19 1
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