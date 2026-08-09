Komaj 16-letna Živa Remic pokorila svetovno konkurenco

"Zelo sem vesela, da se je izšlo, kot se je. V glavi sem bila pripravljena na to, da bo težka in hitra dirka, na koncu pa je bila predvsem taktična, kar mi je ustrezalo, ker sem hitra tekačica," je tekmo pospremila tekmovalka ljubljanske Olimpije in dodala: "Čutim pa tudi veliko olajšanje in hvaležnosti do vseh ljudi okoli mene, zlasti trenerja. Zdaj pa na počitnice!"

"Pa jo imam," se je po tekmi s kolajno okrog vratu naslova v izjavi za krovno zvezo veselila Remic.

Tudi njen trener Gregor Grad je po tekmi sijal od zadovoljstva: "Presrečen sem. Ves trud se je poplačal, res trdo delo, ki smo ga vložili ... Da se na koncu vse izpelje tako, kot sem načrtoval, iskrene čestitke Živi in celotni ekipi, ki nam pomaga."

Remic je poleg majskega evropskega naslova do 18 let lani s komaj 15 leti med drugim postala evropska podprvakinja do 20 let na 800 m ter na olimpijskem festivalu evropske mladine v Skopju osvojila zlato medaljo v teku na 400 metrov.

V moški konkurenci se je v Eugenu na 800 metrov izkazal tudi Benjamin Lakošeljac, ki je zasedel četrto mesto. 19-letni Izolan, ki je bil četrti pred dvema letoma tudi na EP do 18 let, je v Eugenu s časom 1:46,81 za dobre pol sekunde zaostal za odličjem, so zapisali pri krovni zvezi.

V finalu SP do 20 let je nastopila tudi Hana Sekne, ki je na 100 metrov s 13,30 zasedla osmo mesto.