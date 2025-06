'Komaj čakam uvodni nastop, trava je moja najljubša podlaga'

Kaja Juvan (242. na WTA) je v glavnem delu Wimbledona že zaigrala v letih 2019, 2021, 2022 in 2023. Nase je opozorila že takoj prvo leto, ko je najprej z 2:1 v nizih ugnala Kristino Pliškovo, sicer sestro precej bolj znane in uspešne Karoline Pliškove, nato pa je na osrednjem igrišču močno namučila veliko Sereno Williams. Ta rezultat je Ljubljančanka še nadgradila v letih 2021 in 2022, ko se je prebila vse do 3. kroga.