'Komaj čakamo, da se vse skupaj začne'

Visokorasla zunanja igralka iz Velenja Ana Gros je za francosko ekipo že igrala med letoma 2018 in 2021, letos poleti pa se je ponovno vrnila v ambiciozni Brest, ki se nadeja uvrstitvi na zaključni turnir Lige prvakinj v prvi polovici junija prihodnje leto v Budimpešti. V povsem drugačnem razpoloženju že 31. sezono v nizu v ligi prvakinj pričakujejo v taboru slovenskih prvakinj.
Ekipo so po koncu zadnjih dveh sezonah, kjer se je odkrito govorilo o nastopu na zaključnem turnirju v madžarski prestolnici, a se nato ni prebila niti v četrtfinale, zapustile številne nosilke igre. Iz Ljubljane so poleg Gros odšle tudi Tjaša Stanko, Črnogorki Itana Grbić in Tatjana Brnović, Brazilka Barbara Arenhart, Španka Jennifer Guttierez in Kongovka Betchaidelle Ngombele, nekdanji slovenski reprezentantki Alja Varagić in Amra Pandžić ter Črnogorka Jovanka Radičević pa so se upokojile.
V Stožice so od izkušenih igralk prišle le Danki Sofie Bardrum in Anne With Johansen, Srbkinja Jovana Risović in Angolka Liliane Martins Mario, poleg njih pa so v svoje vrste pripeljali še mlade in neuveljavljene igralke, ki jih bo po zvezdniškima trenerjema iz Črne gore Dragana Adžića in Španije Ambrosa Martina vodil 33-letni domači strokovnjak Žiga Novak. "Nestrpno čakamo prvo tekmo v Ligi prvakinj. Nekatere moje varovanke se bodo prvič preizkusile na tako visoki ravni tekmovanja, tako da se že čuti manjša nervoza in trema pred tekmo v Brestu," je uvodoma dejal Novak.
"Na uvodu nas čakajo zahtevne tekmice iz Bresta, ki so že vrsto let v samem evropskem vrhu in se se v tej sezoni želijo uvrstiti na zaključni turnir. Gre za zelo izkušeno in telesno izjemno močno ekipo, ki igra zelo zanimivo in nepredvidljivo, zavoljo tega se je nanjo zelo težko pripraviti. V Brestu želim videti ekipo, ki verjame v naše delo," je med drugim dodal Novak.
Ljubljanska zasedba bo po gostovanju v Brestu 13. septembra gostila Podravko iz Koprivnice, nato pa jo v skupini B čakajo še danska Odense in Ikast, madžarski Ferencvaros, romunska Bukarešta in norveška Sola. Najboljši dve ekipi se bosta neposredno prebili v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa čakajo kvalifikacijske tekme za uvrstitev četrtfinale.
V skupini A bodo nastopili madžarska Györ in Debrecen, romunska Gloria Bistrita, norveški Storhamar, nemška Borussia Dortmund, danski Esbjerg, francoski Metz in črnogorska Budućnost Podgorica.
Ekipa 2025/26:
Vratarke: Maja Vojnovič, Jovana Risović, Dijana Đajić
Zunanje igralke: Tamara Horaček, Nina Zulić, Grace Zaadi Deuna (srednje zunanje), Ana Abina, Tea Pogorelc (levi zunanji), Milica Ignjatović, Andjela Žagar, Anne With Johansen (desni zunanji)
Krilne igralke: Tamara Mavsar, Ema Abina, Tinkara Kogovšek (leva krila), Philomena Egger, Elena Erceg, Ema Marija Marković (desna krila)
Krožne napadalke: Sofie Bardrum, Manca Jurič, Lana Puncer, Liliane Martins Mario
Strokovni štab: Žiga Novak (glavni trener), Vanja Kralj (pomočnik trenerja), Aljaž Pavlič (trener vratark), Luka Terglav (kineziolog), Aldin Muharemović (vodja zdravstvene službe), Jaka Kravanja (vodja ekipe), dr. Klemen Stražar (uradni zdravnik).
