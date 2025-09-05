'Komaj čakamo, da se vse skupaj začne'

Slovenske rokometne in pokalne prvakinje, ki bodo v novi sezoni nastopale pod imenom Krim OTP Group Mercator, bodo v soboto začele svoje popotovanje v evropski Ligi prvakinj. Za uvod se bodo v Franciji pomerile z Brestom, kjer igra nekdanja slovenska reprezentantka Ana Gros, v minuli sezoni še članica ljubljanske ekipe.

Ana Gros FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Visokorasla zunanja igralka iz Velenja Ana Gros je za francosko ekipo že igrala med letoma 2018 in 2021, letos poleti pa se je ponovno vrnila v ambiciozni Brest, ki se nadeja uvrstitvi na zaključni turnir Lige prvakinj v prvi polovici junija prihodnje leto v Budimpešti. V povsem drugačnem razpoloženju že 31. sezono v nizu v ligi prvakinj pričakujejo v taboru slovenskih prvakinj.

Ekipo so po koncu zadnjih dveh sezonah, kjer se je odkrito govorilo o nastopu na zaključnem turnirju v madžarski prestolnici, a se nato ni prebila niti v četrtfinale, zapustile številne nosilke igre. Iz Ljubljane so poleg Gros odšle tudi Tjaša Stanko, Črnogorki Itana Grbić in Tatjana Brnović, Brazilka Barbara Arenhart, Španka Jennifer Guttierez in Kongovka Betchaidelle Ngombele, nekdanji slovenski reprezentantki Alja Varagić in Amra Pandžić ter Črnogorka Jovanka Radičević pa so se upokojile.

V Stožice so od izkušenih igralk prišle le Danki Sofie Bardrum in Anne With Johansen, Srbkinja Jovana Risović in Angolka Liliane Martins Mario, poleg njih pa so v svoje vrste pripeljali še mlade in neuveljavljene igralke, ki jih bo po zvezdniškima trenerjema iz Črne gore Dragana Adžića in Španije Ambrosa Martina vodil 33-letni domači strokovnjak Žiga Novak. "Nestrpno čakamo prvo tekmo v Ligi prvakinj. Nekatere moje varovanke se bodo prvič preizkusile na tako visoki ravni tekmovanja, tako da se že čuti manjša nervoza in trema pred tekmo v Brestu," je uvodoma dejal Novak.

Žiga Novak FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Na uvodu nas čakajo zahtevne tekmice iz Bresta, ki so že vrsto let v samem evropskem vrhu in se se v tej sezoni želijo uvrstiti na zaključni turnir. Gre za zelo izkušeno in telesno izjemno močno ekipo, ki igra zelo zanimivo in nepredvidljivo, zavoljo tega se je nanjo zelo težko pripraviti. V Brestu želim videti ekipo, ki verjame v naše delo," je med drugim dodal Novak.