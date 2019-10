KOMENTAR: Delodajalci, učite se: Dallas zna poskrbeti za dobrega zaposlenega

Za Dončićem ne stoji le klub in navijači. Za Dončićem stoji celo mesto. Kako pomemben je za Dallas, pove tudi to, da je v glasovanju za All-Star tekmo celo sam župan pozval ljudi, naj zanj glasujejo. Ne pozabite, Luka Dončić je priseljenec v ZDA (ti začasa predsedovanja Donalda Trumpa tam niso ravno najbolj priljubljeni), prihaja iz majhne Slovenije, ki jo povprečen Američan na zemljevidu le stežka najde. A njegova barva kože, njegovo poreklo, njegova na začetku dokaj skromna angleščina niso igrali vloge pri tem, kar je bistveno za njegovo delovno okolje – je košarkarski talent, ki se rodi enkrat na XY let. In to je tisto, kar njegove delodajalce zanima. Verjamem, da bi si marsikdo od vas, ki je prebral ta zapis, želel, da bi tako bilo tudi v vaši službi. In verjemite mi, verjamem vam, da temu ni tako.

LUKADONCIC

Ne, trener Dallasa Rick Carlisleto poletje v Slovenijo ni prišel zaradi kranjske klobase niti zaradi laškega oz. uniona. Niti ni prišel zato, da bi videl, kako Luka trenira. Ne, prišel je zato, da Luki da jasno vedeti, kako zelo pomemben je za franšizo Mavericks.

Fant – oprosti mi, Luka, vem, da nas navdušuješ že vrsto let, a vendarle je tvoja starost vsega 20 let – leži na številnih ogromnih plakatih na visokih stolpnicah v Dallasu. In sporočilo je jasno: Luka, tu je tvoj dom. Glede na videno, je jasno, da si na čelu z lastnikom franšize Markom Cubanom želijo Dončića spremeniti v ikono kluba, tako kot je to z leti postal Dirk Nowitzki. Le da je v njegovih časih, tudi zaradi tega, ker so imeli Evropejci tedaj še nekoliko priprta vrata, šlo to bistveno počasneje. A izplačalo se jim je: Dirk je Mavse namreč skorajda lastnoročno pripeljal do naslova prvakov leta 2011. In glede na zgodbo z legendarnim Nemcem, bi si upal trditi, da se Dončića, ko bo ta pri 35+ letih postal 'odslužena roba', taisti delodajalec ne bo odrekel, temveč mu poiskal ustrezno mesto v ekipi. Ne bo 'nujno zlo', temveč legenda, o kateri se bo še dolgo govorilo.