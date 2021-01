KOMENTAR: Nizozemska HVALA, tole je bolelo!

"Si bil na tekmi? Bolje, da nas nisi prišel gledat! Katastrofalno smo odigrali ..." Besede enega od reprezentantov, ki je pristopil po tekmi, ko je slovenska članska izbrana vrsta zapuščala Zlatorog, ko je že brnel avtobus, da igralce odpelje v Laški mehurček. Igralcu ni bilo lahko, verjetno nikomur od reprezentantov po zapuščanju Zlatoroga ni bilo enostavno. Niti tistim, ki so sedeli na tribuni, kaj šele na klopi. In prav je tako. Remi z Nizozemci (27:27) je bil enak porazu in pravšnja zaušnica za visokoleteče slovenske reprezentante, ki od uvodne novinarske konference sanjajo medaljo na svetovnem prvenstvu! V kvalifikacijah za Evropsko prvenstvo so na prvih dveh tekmah pustili zelo bled vtis. V 120 minutah smo videli en vrhunski polčas in 90 minut povprečne igre. Sploh sinoči v Zlatorogu se je za hip zdelo, da Slovenija zna stopiti na plin, ko je treba, zmleti tekmeca, kot smo temu bili priča v Almereju na Nizozemskem. Pa očitno (še) ne zna, ali pa to zelo dobro skriva pred očmi javnosti, tekmeci za najvišja mesta na svetovnem prvenstvu v Egiptu. Selektor Ljubomir Vranješ je napovedoval trdno obrambo, hiter pretok žoge, veliko teka, različne modele igre ... V Zlatorogu smo vse to in še vero v zmago videli! Žal le, da pri fantih v oranžnih dresih. Leteli so po igrišču, niso se predajali tudi, ko so deset minut pred koncem zaostajali 5 golov. Upali so si, igrali v obrambi tako požrtvovalno, da jih je bil užitek gledati. Zlomilo jih ni niti dejstvo, da so imeli štiri minute pred iztekom igralnega časa dva igralca manj v polju, Slovenci pa gol naskoka in avtocesto do zmage.