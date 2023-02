Celjane še vedno boli srce!

Solze na obrazih rokometašev in razočaranje strokovnega štaba, a ponos, da proti največjemu v Evropi niso doživeli ponižanja. To pozdravljajo tudi 5207 gledalcev v Zlatorogu in ulice knežjega mesta, kjer so prepričani, da rokometnega spektakla ni dobil boljši na terenu, ampak spretnejši v vseh pogledih.

Še danes, najverjetneje pa tudi jutri in pojutrišnjem: Tako dolgo bo srce bolelo vsakogar od 5207 navijačev, ki so stopili v Zlatorog, da od blizu vidijo, kdo so rokometni vesoljci, oblečeni v drese slovite Barcelone. Videli so jih, a tudi njihovo ranljivost, ko so se z njimi poigravali slovenski prvaki, ki v nobenem pogledu ne sežejo 11-kratnim zmagovalcem Lige prvakov do kolen. Zoperstavili so se jim s sproščenostjo, golobradim vratarjem Galom Gaberškom in željo, da ne razočarajo svojih zvestih podpornikov. Alem Toskić pred tekmo ni potreboval posebnega motivacijskega vzvoda, saj je bila nasproti zvezdniška zasedba trenerja Antonia Ortege, ekipa brez šibkega člena, a na igrišču so Celjani razkrili vse slabosti v igri.

icon-expand Gal Gaberšek je znova potrkal na reprezentančna vrata. FOTO: Luka Kotnik

59 minut in 30 sekund so jih spravljali v obup in dvigovali srčni utrip navijačev do roba infarkta. Gledalci so stali na nogah, žvižgali, obupavali in se spet veselili. Tekle so solze ob navdušujočih potezah rumeno-modrih. Zlatorog je gorel v najlepši podobi, na igrišču pa so mladci z redkimi izkušenimi posamezniki grizli vsak košček igralne podlage, da bi dosegli nekaj, o čemer sanjajo vsi, ko jim nasproti stoji katalonski ponos. A vsem v dvorani je bilo jasno, da se Barcelona ne bo predala do zvoka sirene, ki označuje konec tekme. In vse do 50. minute je celjska barka imela gorivo, moč, energijo in fokus. Ko so do izraza prišle vse (ne)razumljive izključitve slovenskega predstavnika med evropsko elito, pritisk, ki ga je na delivce pravice izvajala klop Barce v sestavi: legendarni švedski vratar Tomas Svensson, nekdanji zvezdnik ruske izbrane vrste Konstantin Igropulo in že omenjeni Ortega, ki je zadnjo četrtino dvoboja pogosteje stal debelo v igrišču, so se zašibila kolena tudi avstrijskima delivcema pravice Radojku Brkiću in Andreju Jusufhodžiću.

icon-expand Alem Toskić je po tekmi poudarjal, da si ta celjska zasedba zasluži podporo, kot jo je imela na tekmi z Barcelono, na vsaki tekmi, saj puščajo srce na igrišču. FOTO: Luka Kotnik

A to je Barcelona, klub, ki ima v rokometnem svetu nadmoč in se ga bojijo vsi. Ugled, ki si ga je treba prigarati na in izven terena. In ni slučaj, da mora imeti klub, kot je celjski, še nekaj več, da bi lahko premagoval največje. Že posnetki odsekov tekme, ko je bila Barca pred domačimi gledalci v podrejenem položaju proti celjskim mladeničem, potrjujejo, da igrišče ni edino merilo. Gledalci so to videli, rokometni poznavalci razumeli. Ne čudi, da je nekomu prekipelo in je na teren priletelo pivo, če bi se igralo v legendarnem Golovcu, pa bi se v določenih trenutkih odvijal festival metanja kovancev.