Komisar lige MLB vsilil svojo voljo: skrajšana sezona brez navijačev

Liga se je sprva zavzemala za zelo okleščen format 48 tekem rednega dela, ki bi jih odigrali na domačih stadionih brez navijačev in gledalcev na tribunah, vsaka tekma bi igralcem prinesla polno plačo. Od tega predloga so minili skoraj trije meseci, a dogovora o poteku sezone ni bilo. Redna sezona bi se v skladu s tem predlogom končala 27. septembra, odločilni boji končnice pa bi se lahko končali v začetku novembra, s čimer bi se izognili novim prekinitvam ob grožnji drugega vala epidemije novega koronavirusa v hladnejšem delu leta.

Zadnja ponudba lastnikov s 26. marca je bila, da bi v "koronski sezoni" odigrali 60 tekem. Pred tem pa bi imele ekipe na razpolago tri tedne pripravljalnega obdobja. Priprave se bodo začele 1. julija. In, kot kažejo zadnje informacije z druge strani Atlantika, bo takšen načrt tudi obveljal. Ker dogovora med lastniki in igralci o odškodnini ni bilo, je komisar lige Rob Manfred v ponedeljek uveljavil svoje pooblastilo za skrajšano sezono s 60 tekmami brez navijačev na stadionih.

Igralcem bi izplačali približno 37 odstotkov celoletnih plač v višini 1,5 milijarde dolarjev, na razpolago pa bi imeli še denarni sklad za nagrade v končnici v višini 25 milijonov dolarjev. Običajno vsaka od ekip v ligi MLB odigra 162 tekem na sezono. Zato si je sindikalna stran prizadevala izposlovati večje število tekem, daljšo sezono in polno plačilo, ne glede na to, koliko tekem bi igrali. Zahteve, ki pa niso navdušile lastnikov 30 ekip v ligi MLB. Komisar lige Manfred je zato posegel po izvršilnem pooblastilu, potem ko predstavniki igralskega združenja niso privolili v dodatna znižanja plačil, da bi pomagali pokriti finančne izgube, ki bi jih povzročilo igranje na praznih stadionih. Ekipe se bodo morale držati zdravstvenega in varnostnega protokola, da bodo sezono lahko izpeljali brez zdravstvenega tveganja.