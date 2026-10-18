Komu bo pripadlo zadnje dejanje sezone v razredu Superbike?

SBK Španija FOTO: VOYO

Nicolo Bulega (Aruba.it Racing Ducati) je na dirkališču Jerez-Angel Nieto nadaljeval izjemno sezono v svetovnem prvenstvu Superbike. Kljub temu da je Italijan že pred časom potrdil naslov prvaka v letošnji sezoni razreda Superbike, v kateri ni imel konkurence, Bulega še vedno prikazuje izvrstne predstave. Dirkač Ducatija si je na sobotnih kvalifikacijah priboril enajsti najboljši startni položaj v sezoni, s čimer je izenačil rekord Bena Spiesa iz leta 2009.

Bulega je v sobotnih kvalifikacijah pometel z vso konkurenco. Še najbolje se mu je približal Sam Lowes, ki je zaostal več kot tri desetinke sekunde. Tretje mesto pa je zasedel moštveni kolega Bulege Iker Lecuona, ki je bil skozi celotno sezono največji konkurent Bulege v borbi za naslov.

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