Komu svetovni prestol? Za laskavo lovoriko dvoboj rokometnih velikanov

Francija je najbolj uspešna izbrana vrsta na dosedanjih svetovnih prvenstvih, po Islandiji 1995, Franciji 2001 in 2017, Hrvaški 2009, Švedski 2011 in Katarju 2015 pa se bo na današnjem dvoboju v švedski prestolnici skušala sedmič povzpeti na rokometni Mount Everest. Danska bo lovila tretjo zaporedno zmago na mundialih, kar doslej ni uspelo še nobeni reprezentanci na svetu. Najboljša je bila na zadnjih dveh turnirjih v Nemčiji in na Danskem 2019 ter v Egiptu 2021. Danska je na petkovi prvi polfinalni tekmi v Gdansku premagala Španijo s 26:23, Francija pa je bila na drugem polfinalnem obračunu v Stockholmu boljša od Švedske z 31:26.

V Tele2 Areni v Stockholmu bo izjemno pester rokometni spored. Zgodaj popoldne je, kot piše STA, na programu tekma za peto mesto med Nemčijo in Norveško, kasneje za sedmo mesto med Egiptom in Madžarsko, nato pa še za tretje mesto med Španijo in Švedsko.

Na letošnjem mundialu na Poljskem in Švedskem je nastopila tudi Slovenija. Po zmagah nad Savdsko Arabijo, Poljsko, Iranom in Črno goro ter porazih proti Franciji in Španiji na tekmah skupinskega in glavnega dela v Katovicah in Krakovu je zasedla končno deseto mesto.

Izid, finale SP v rokometu za moške, Stockholm:

Danska - Francija