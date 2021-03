Končnica prvenstva v futsalu: odličen odpor Kobaridčanov favoriziranim Litijcem

Dobovec je upravičil vlogo favorita in suvereno porazil ŠD Mlinše, ki pa so v prvem polčasu nudile dober odpor, 3:1 je bilo. Dobovec pa je svojo kvaliteto potrdil tudi na tak način, da je kar osem igralcev doseglo vsaj en gol. V ekipi Dobovca ni bilo poškodovanega hrvaškega reprezentanta Tihomirja Novaka. Siliko je potrdil, da je ekipa, ki mu ustreza končnica. Po slabših predstavah in le 7. mestu po rednem delu je že na prvi četrtfinalni tekmi presenetil Ptujčane, jih ugnal s 3:1 in naredil korak proti polfinalu. Izkušeni Nikola Jandrić je v 18. minuti poskrbel za gostujoče vodstvo s 6-metrovke, domačini so ostali brez prvega vratarja Kevina Cafa. Na 0:2 je s strelom prek celega igrišča povišal Nejc Berzelak, Jandrić pa je potrdil zmago s končnih 1:3.



Oplast je vnovič pokazal, da je velik zalogaj za Litijo. Tudi tokrat se ni izneveril tradiciji in povedel – v 3. minuti je zadel Dani Vulikič, podal mu jeAnže Širok. V drugem polčasu sta Litijo rešila reprezentanta Gašper Vrhovec in Matej Fideršek, ki sta zadela za končnih 2:1.



Zelo razburljivo pa je bilo na Škofijah, kjer so gostje v 24. minuti po golu Urbana Senekovičavodili 1:3. Pa se domačini niso predali - s serijo 3:0 (zabili so Davor Stanišič, Bojan Kolar in Nik Klinc) so prišli do zmage 4:3.



1. SFL, četrtfinale, prve tekme:

FK Dobovec – ŠD Mlinše 11:3 (3:1) (1:0 v zmagah)

1:0 Čujec (1.), 2:0 Turk (11.), 2:1 Smrkolj (18./10m), 3:1 Čeh (20./10m), 4:1 Perić (21.), 5:1 Matošević (25.), 6:1 Čeh (26.), 6:2 Lokovšek (29.), 7:2 Perić (33.), 8:2 Cesarec (35./10m), 8:3 Gorišek (35.), 9:3 Čujec (37.), 10:3 Perić (38.), 11:3 Kotnik T. (38.)



FC Hiša daril Ptuj – FK Siliko 1:3 (0:1) (0:1 v zmagah)

0:1 Jandrič (18./6m), 0:2 Berzelak (28.), 0:3 Jandrič (33.), 1:3 Pihler (40.)



FC Litija – KMN Oplast Kobarid 2:1 (0:1) (1:0 v zmagah)

0:1 Vulikić (3.), 1:1 Vrhovec (25.), 2:1 Fideršek (30.)



KMN Bronx Škofije – KMN Tomaž Šic Bar 4:3 (1:2) (1:0 v zmagah)

1:0 Klinc (13.), 1:1 Kukovec (19.), 1:2 M. Senekovič (20./10m), 1:3 U. Senekovič (24.), 2:3 Stanišič (27.), 3:3 Kolar (31.), 4:3 Klinc (35.)