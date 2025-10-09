Drugi športi
'Končno se je to zgodilo tudi nam'
Dolgoletni kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut z nestrpnostjo pričakuje trenutek, ko bo lahko znova stopil na igrišče, priskočil na pomoč soigralcem, navduševal na terenu. Sploh po najzahtevnejšem poletju v karieri, ko zaradi poškodbe ni mogel igrati na vso moč. Zdaj je vesel, da se je po dolgih letih vrnil v domovino, da je okrepil ambiciozni ACH Volley. Tekme oranžnih zmajev v Ligi prvakov tudi na Kanalu A in VOYO.
