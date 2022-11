Konec ene največjih sag v zgodovini tenisa: Đoković znova na OP Avstralije

Potem ko se je pred slabim letom dni v Melbournu odvijala ena največjih dram v zgodovini tenisa, ko so avstralske oblasti 35-letnemu Beograjčanu zaradi pomanjkanja dokazov o prebolelosti covida-19 in zavrnitvi cepljenja kot pogoju igranja na odprtem prvenstvu Avstralije prepovedale nastop na omenjenem tekmovanju, iz dežele tam spodaj tokrat prihajajo spodbudnejše vesti za Novaka Đokovića.

Ta bo namreč po posredovanju svoje odvetniške ekipe in odločitvi avstralskega ministra za imigracije Andrewa Gilesa, ki je preklical triletno prepoved izdaje vizuma, lahko nastopil na januarskem turnirju za veliki slam in tako imel priložnost ujeti svojega velikega rivala Rafaela Nadala po številu osvojenih lovorik, poroča avstralski The Age, povzemajo pa ga tudi ostali tamkajšnji mediji.

Cepljenje proti covidu-19 po novem ni več pogoj za vstop v Avstralijo, Đokovićev odvetniški tabor pa je po navedbah srbskih medijev v zadnjem mesecu uporabil vsa možna pravna sredstva za preklic prepovedi za svojega klienta in bil očitno pri tem zelo uspešen.