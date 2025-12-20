Naslovnica
Max Verstappen v sezono 2026 z novo številko in negotovo prihodnostjo

Ljubljana, 20. 12. 2025 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.D.
Max Verstappen

Po štirih letih kraljevanja na vrhu formule 1 se Max Verstappen poslavlja od prestola in svoje prepoznavne številke. Potem ko ga je v dramatičnem zaključku sezone 2025 za pičli dve točki premagal Lando Norris, bo Nizozemec v novo ero tekmovanja leta 2026 vstopil z novo številko na svojem dirkalniku.

Vrnitev h koreninam s številko 3

Verstappen je potrdil, da bo v sezoni 2026 dirkal s številko 3, ki jo bo nasledil od svojega nekdanjega moštvenega kolega Daniela Ricciarda. Čeprav je Max Verstappen pred osvojitvijo naslovov uporabljal številko 33, se je tokrat odločil za spremembo. Kot je pojasnil v intervjuju za Viaplay, je bila trojka vedno njegova najljubša številka, a je bila prej zasedena.

Preberi še Od prinašanja kave Alonsu do naslova prvaka v Formuli 1

"Številka 33 je bila v redu, a raje imam eno trojko kot dve," je dejal Verstappen in dodal, da je za uporabo številke potreboval in tudi dobil dovoljenje tako od Mednarodne avtomobilistične zveze (FIA) kot od Ricciarda, ki se je leta 2024 upokojil. Medtem bo Lando Norris kot novi svetovni prvak prevzel številko 1.

Napetost pri Red Bullu: Bo Verstappen ostal?

Kljub temu da Verstappen ostaja pri ekipi Oracle Red Bull Racing, kjer bo njegov novi moštveni kolega mladi Isack Hadjar, so v ekipi prisotni znaki nervoze. Strokovnjak Karun Chandhok je razkril, da so nekateri znotraj ekipe zaskrbljeni, ali bo Max sploh užival v vožnji nove generacije dirkalnikov, ki prihajajo s spremenjenimi pravili leta 2026.

Njegova prihodnost po letu 2026 ostaja velika neznanka. Verstappen je sam priznal, da bo njegova odločitev o nadaljevanju kariere močno odvisna od tega, kako "zabavni" bodo novi dirkalniki in kako konkurenčen bo Red Bullov prvi lastni pogonski sklop, ki ga razvijajo skupaj s Fordom. Če Red Bull ne bo uspel zagotoviti zmagovitega stroja, se že glasno ugiba o Maxovi selitvi k Mercedesu ali Aston Martinu v letu 2027.

Nova imena na štartni listi za leto 2026

Uradna prijavnica za leto 2026 razkriva še nekaj zanimivih sprememb v karavani:

Audi uradno vstopa na sceno pod imenom Audi Revolut F1 Team.

McLaren bo po novem znan kot McLaren Mastercard F1 Team.

Na mrežo prihaja nova ekipa Cadillac, za katero bosta vozila izkušena Sergio Perez in Valtteri Bottas.

Ekipa Haas se bo po novem imenovala TGR (Toyota Gazoo Racing) Haas F1 Team.

Verstappen bo imel v prvi polovici leta 2026 čas, da analizira stanje na trgu in ugotovi, katera ekipa mu bo nudila najboljše pogoje za vrnitev na vrh, saj bo po besedah Chandhoka vsaka ekipa na mrežo z odprtimi rokami sprejela "prvega psa" formule 1.

'Okoli futsala vlada vročica, poskusili bomo napolniti Stožice'

