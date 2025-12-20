Max Verstappen v sezono 2026 z novo številko in negotovo prihodnostjo

Vrnitev h koreninam s številko 3

Verstappen je potrdil, da bo v sezoni 2026 dirkal s številko 3, ki jo bo nasledil od svojega nekdanjega moštvenega kolega Daniela Ricciarda. Čeprav je Max Verstappen pred osvojitvijo naslovov uporabljal številko 33, se je tokrat odločil za spremembo. Kot je pojasnil v intervjuju za Viaplay, je bila trojka vedno njegova najljubša številka, a je bila prej zasedena.

"Številka 33 je bila v redu, a raje imam eno trojko kot dve," je dejal Verstappen in dodal, da je za uporabo številke potreboval in tudi dobil dovoljenje tako od Mednarodne avtomobilistične zveze (FIA) kot od Ricciarda, ki se je leta 2024 upokojil. Medtem bo Lando Norris kot novi svetovni prvak prevzel številko 1.

Napetost pri Red Bullu: Bo Verstappen ostal?

Kljub temu da Verstappen ostaja pri ekipi Oracle Red Bull Racing, kjer bo njegov novi moštveni kolega mladi Isack Hadjar, so v ekipi prisotni znaki nervoze. Strokovnjak Karun Chandhok je razkril, da so nekateri znotraj ekipe zaskrbljeni, ali bo Max sploh užival v vožnji nove generacije dirkalnikov, ki prihajajo s spremenjenimi pravili leta 2026.

Njegova prihodnost po letu 2026 ostaja velika neznanka. Verstappen je sam priznal, da bo njegova odločitev o nadaljevanju kariere močno odvisna od tega, kako "zabavni" bodo novi dirkalniki in kako konkurenčen bo Red Bullov prvi lastni pogonski sklop, ki ga razvijajo skupaj s Fordom. Če Red Bull ne bo uspel zagotoviti zmagovitega stroja, se že glasno ugiba o Maxovi selitvi k Mercedesu ali Aston Martinu v letu 2027.

