Konec evropske sezone že sredi februarja: 'Igralkam ne morem in ne smem očitati ničesar'

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Ljubljanske rokometašice so v tekmo vstopile visoko motivirane. Imele nekaj lepih priložnosti, da bi že takoj naredile razliko, a prednost je hitro prešla v roke južnih sosed. Te so prvi polčas dobile s 15:11. Po ogledu počasnega posnetka je bila v 35. minuti z rdečim kartonom kaznovana Sophie Bardrum-Larsen, ki do takrat ni zgrešila strela. To je še podžgalo igro gostujoče zasedbe, ki je v 49. minuti, po zadetku Tamare Horaček, izenačila na 20:20.

Kapetanka Tamara Mavsar je bila ena redkih svetlih točk Krimovk v Koprivnici. FOTO: Damjan Žibert

Sledil je boj za vsako žogo, a ljubljanske rokometašice, ki so imele tudi napad za vodstvo niso uspele dokončno streti nasprotnic. Tri minute in pol pred koncem semafor kazal izid 24:23, kar je bil na koncu tudi končni rezultat dvoboja, ki je neposredno vplival na razplet skupinskega dela. Če je pred zadnjim krogom boj za najvišji mesti in četrtfinale še odprt, je jasno, da bo v nadaljevanju dodatni tekmi igrala Podravka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Na drugi tekmi zapored je Tamara Mavsar za vrh liste strelk zbrala sedem zadetkov. Grace Zaadi Deuna in Tamara Horaček sta bili uspešni po petkrat. Maja Vojnovič je zbrala 10 obramb. Evropska sezona 25/26 se bo za Ljubljančanke zaključila v domači Hali Tivoli. V soboto ob 16.00, bodo igrale proti francoskemu Brestu, vodilni zasedbi skupine B.

Žiga Novak z varovankami. Za Krimom je slaba evropska sezona, ki se končuje že v februarju.. FOTO: Damjan Žibert

"Tekma absolutno ni bila niti približno to, kar smo si želeli, ne po igri, ne po končnem rezultatu. Je bilo pa pričakovano, da na tovrstnih tekmah rokomet ni najlepši. To so tekme, kjer se gara, kjer se bori in tepe za vsako žogo. Ugodnejšega rezultata nas je na koncu stala realizacija, kar je stvar, ki nas tepe že praktično celo sezono. Kljub temu igralkam ne morem in ne smem očitati čisto ničesar glede pristopa, borbenosti in želje. Definitivno smo razočarani, saj smo v Koprivnico prišli z jasnim ciljem. Nismo prišli, da ne izgubimo, ampak smo prišli zmagat," je po zaušnici na Hrvaškem dejal strateg ljubljanskih rokometašic Žiga Novak.

"V drugem polčasu smo imeli priložnost, da tekmo prelomimo v svojo korist, a nam ni uspelo zadeti. Ujeli smo se v nek začaran krog, v obrambi smo garali in se ubranili, v napadu pa žoga ni hotela v gol, zato smo bili na koncu za tisti en gol prekratki," je bil po konlčanih možnosti preboja v izločilne boje Lige prvakinj izčrpen strateg Ljubljančank Novak.

Maja Vojnović FOTO: Damjan Žibert