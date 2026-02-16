Naslovnica
Drugi športi

Konec evropske sezone že sredi februarja: 'Igralkam ne morem in ne smem očitati ničesar'

Ljubljana, 16. 02. 2026 07.54 pred 1 uro 3 min branja 3

Avtor:
M.J.
Krim Mercator

Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja so proti hrvaški Podravki po napetem boju izgubile le za zadetek (24:23). Zmagovalkam je pripadlo mesto v dodatnem razigravanju, Krimovke bodo evropsko sezono zaključile doma, proti francoskemu Brestu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ljubljanske rokometašice so v tekmo vstopile visoko motivirane. Imele nekaj lepih priložnosti, da bi že takoj naredile razliko, a prednost je hitro prešla v roke južnih sosed. Te so prvi polčas dobile s 15:11. Po ogledu počasnega posnetka je bila v 35. minuti z rdečim kartonom kaznovana Sophie Bardrum-Larsen, ki do takrat ni zgrešila strela. To je še podžgalo igro gostujoče zasedbe, ki je v 49. minuti, po zadetku Tamare Horaček, izenačila na 20:20.

Kapetanka Tamara Mavsar je bila ena redkih svetlih točk Krimovk v Koprivnici.
FOTO: Damjan Žibert
FOTO: Damjan Žibert

Sledil je boj za vsako žogo, a ljubljanske rokometašice, ki so imele tudi napad za vodstvo niso uspele dokončno streti nasprotnic. Tri minute in pol pred koncem semafor kazal izid 24:23, kar je bil na koncu tudi končni rezultat dvoboja, ki je neposredno vplival na razplet skupinskega dela. Če je pred zadnjim krogom boj za najvišji mesti in četrtfinale še odprt, je jasno, da bo v nadaljevanju dodatni tekmi igrala Podravka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na drugi tekmi zapored je Tamara Mavsar za vrh liste strelk zbrala sedem zadetkov. Grace Zaadi Deuna in Tamara Horaček sta bili uspešni po petkrat. Maja Vojnovič je zbrala 10 obramb. Evropska sezona 25/26 se bo za Ljubljančanke zaključila v domači Hali Tivoli. V soboto ob 16.00, bodo igrale proti francoskemu Brestu, vodilni zasedbi skupine B. 

Žiga Novak z varovankami. Za Krimom je slaba evropska sezona, ki se končuje že v februarju..
FOTO: Damjan Žibert
FOTO: Damjan Žibert

"Tekma absolutno ni bila niti približno to, kar smo si želeli, ne po igri, ne po končnem rezultatu. Je bilo pa pričakovano, da na tovrstnih tekmah rokomet ni najlepši. To so tekme, kjer se gara, kjer se bori in tepe za vsako žogo. Ugodnejšega rezultata nas je na koncu stala realizacija, kar je stvar, ki nas tepe že praktično celo sezono. Kljub temu igralkam ne morem in ne smem očitati čisto ničesar glede pristopa, borbenosti in želje. Definitivno smo razočarani, saj smo v Koprivnico prišli z jasnim ciljem. Nismo prišli, da ne izgubimo, ampak smo prišli zmagat," je po zaušnici na Hrvaškem dejal strateg ljubljanskih rokometašic Žiga Novak. 

Preberi še Krimovke po porazu v Koprivnici brez izločilnih bojev

"V drugem polčasu smo imeli priložnost, da tekmo prelomimo v svojo korist, a nam ni uspelo zadeti. Ujeli smo se v nek začaran krog, v obrambi smo garali in se ubranili, v napadu pa žoga ni hotela v gol, zato smo bili na koncu za tisti en gol prekratki," je bil po konlčanih možnosti preboja v izločilne boje Lige prvakinj izčrpen strateg Ljubljančank Novak. 

Maja Vojnović
FOTO: Damjan Žibert
FOTO: Damjan Žibert

"Iskreno, za nami je zelo težek obračun. Pričakovale smo zahtevno tekmo, ampak smo na igrišču naredile preveč napak in izgubile preveč žog. Zapravile smo preveč čistih priložnosti, tudi naša obramba v prvem polčasu je bila preprosto pod nivojem. V drugi polčas smo sicer vstopile nekoliko bolje, a nas je preveliko število zgrešenih strelov in napak v napadu na koncu stalo zmage. Odločal je en gol razlike. Punce smo se na igrišču sicer res borile, a bilo je preveč zgrešenih strelov in napak," je priznala vratarka Krimovk Maja Vojnovič.

rokomet krim mercator liga prvakinj

Krimovke po porazu v Koprivnici brez izločilnih bojev

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Fossil
16. 02. 2026 08.29
Nepomembno
Odgovori
0 0
Amor Fati
16. 02. 2026 08.27
Brez Deje bi ta klub že zdavnaj propadel. Ona je resnično božji blagoslov za ta klub.
Odgovori
0 0
inside1
16. 02. 2026 09.49
saj ne manjka veliko, se zgubljajo v slovenskem povprečju....veliko govorjenja, na igrišču pa tega ni.
Odgovori
0 0
bibaleze
