Konec futuristične oprave: zvezdnica bo morala zamenjati svoj 'seksi' dres

Keely Hodgkinson velja trenutno za eno največjih imen ženskega teka na 800 metrov. Na olimpijskih igrah v Parizu je v tej disciplini osvojila zlato medaljo, medtem ko je bila tri leta prej v Tokiu srebrna. Toda te dni v ospredju niso njeni tekmovalni rezultati, temveč precej nenavadna podoba britanske atletinje na londonski stezi. Hodgkinsonova je namreč nastopila v ekskluzivno oblikovani tekmovalni opravi, ki pokriva skoraj celotno telo. Dolgi rokavi, posebna kapuca, hrbet pa je ostal odprt kot vrata, skozi katera lahko steče zrak. Vsaka guba, vsak šiv in vsak del nenavadne zasnove naj bi imeli svoj namen – ukrotiti zračni upor, pustiti vetru čim manj prostora in omogočiti Britanki, da po rdečem tartanu poleti še hitreje.

Športnica sama je bila nad priložnostjo, da kot prva preizkusi obleko oziroma dres, navdušena: "Resnično sem bila počaščena, da sem bila izbrana za prvo, ki bo to kreacijo predstavila svetu. Iskreno povedano, za vsem tem je približno dvanajst mesecev trdega dela, številnih prilagoditev in preizkusov. Verjamem, da je to popolna kombinacija mode, hitrosti in znanosti ter morda pogled v prihodnost atletike," je povedala Hodgkinsonova.

Zanimiva je bila črna kapuca. Strokovnjaki so jo že opozarjali, da spuščeni lasje ustvarjajo dodaten zračni upor in lahko tekmovalca vsaj malenkost upočasnijo. Toda pri tem Hodgkinsonova ni bila pripravljena popustiti. Čop je ostal njen nepogrešljivi zaščitni znak – eden redkih elementov, pri katerih tehnologija preprosto ni smela imeti zadnje besede.

Pri snovanju oprave je bilo zanjo najpomembnejše predvsem udobje, vendar pri tem ni želela povsem zanemariti niti estetske plati.

"Želela sem se ves čas počutiti udobno, hkrati pa tudi nekoliko seksi. Odprt hrbet mi daje neverjeten občutek – skoraj tako, kot da ne bi imela ničesar oblečenega," je pojasnila 22-letna atletinja.

Toda njena "seksi" obleka je hitro naletela na ovire.