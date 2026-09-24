Konec futuristične oprave: zvezdnica bo morala zamenjati svoj 'seksi' dres

Keely Hodgkinson velja trenutno za eno največjih imen ženskega teka na 800 metrov. Na olimpijskih igrah v Parizu je v tej disciplini osvojila zlato medaljo, medtem ko je bila tri leta prej v Tokiu srebrna. Toda te dni v ospredju niso njeni tekmovalni rezultati, temveč precej nenavadna podoba britanske atletinje na londonski stezi. Hodgkinsonova je namreč nastopila v ekskluzivno oblikovani tekmovalni opravi, ki pokriva skoraj celotno telo. Dolgi rokavi, posebna kapuca, hrbet pa je ostal odprt kot vrata, skozi katera lahko steče zrak. Vsaka guba, vsak šiv in vsak del nenavadne zasnove naj bi imeli svoj namen – ukrotiti zračni upor, pustiti vetru čim manj prostora in omogočiti Britanki, da po rdečem tartanu poleti še hitreje.
Športnica sama je bila nad priložnostjo, da kot prva preizkusi obleko oziroma dres, navdušena: "Resnično sem bila počaščena, da sem bila izbrana za prvo, ki bo to kreacijo predstavila svetu. Iskreno povedano, za vsem tem je približno dvanajst mesecev trdega dela, številnih prilagoditev in preizkusov. Verjamem, da je to popolna kombinacija mode, hitrosti in znanosti ter morda pogled v prihodnost atletike," je povedala Hodgkinsonova.
Zanimiva je bila črna kapuca. Strokovnjaki so jo že opozarjali, da spuščeni lasje ustvarjajo dodaten zračni upor in lahko tekmovalca vsaj malenkost upočasnijo. Toda pri tem Hodgkinsonova ni bila pripravljena popustiti. Čop je ostal njen nepogrešljivi zaščitni znak – eden redkih elementov, pri katerih tehnologija preprosto ni smela imeti zadnje besede.
Pri snovanju oprave je bilo zanjo najpomembnejše predvsem udobje, vendar pri tem ni želela povsem zanemariti niti estetske plati.
"Želela sem se ves čas počutiti udobno, hkrati pa tudi nekoliko seksi. Odprt hrbet mi daje neverjeten občutek – skoraj tako, kot da ne bi imela ničesar oblečenega," je pojasnila 22-letna atletinja.
Toda njena "seksi" obleka je hitro naletela na ovire.
Od pogleda v prihodnost do prepovedi
Tako hitro, kot je Hodgkinsonova po londonskem tartanu odtekla svojih 800 metrov v nenavadnem dresu, je sledila tudi "prepoved" britanske olimpijske zveze. Futuristična oprava je navdušila občinstvo, a je zaradi pogodbe z drugim proizvajalcem že dobila rdečo luč za nastope v dresu reprezentance. Britanskim športnikom je sicer dovoljeno nositi posamezne kose opreme različnih blagovnih znamk, denimo športne copate ali trenirke, vendar to ne velja za tekmovalni kombinezon Hodgkinsonove. Zaradi pogodbe o opremljanju britanske reprezentance ji na prihodnjem svetovnem prvenstvu v atletiki tako ne bo dovoljeno nastopiti v posebnem dizajnu.
Tiskovni predstavnik ekipe Velike Britanije je ob tem poudaril, da si želijo športnikom zagotoviti čim bolj inovativno in funkcionalno opremo: "S podporo naših partnerjev in v sodelovanju z nacionalnimi športnimi zvezami si vedno prizadevamo športnikom zagotoviti inovativno opremo, ki jim omogoča, da se osredotočijo na doseganje najboljših rezultatov na poletnih in zimskih olimpijskih igrah. Navdušeni smo nad prihodnostjo in razvojem opreme, ki jo pripravljamo za prihodnje igre, vključno z Los Angelesom 2028."
Čeprav bo morala Hodgkinsonova na največjih reprezentančnih tekmovanjih za zdaj poseči po drugi opremi, pa posebna ideja očitno še ni rekla zadnje besede. Njena reprezentančna kolegica Georgia Bell je namreč namignila, da bi se lahko podobni modeli pojavili tudi v uradni opremi britanske reprezentance.
"To je zdaj možnost, ki bi jo lahko nosili na olimpijskih igrah, ko bomo prejeli opremo britanske reprezentance. Zelo vznemirljivo je, da lahko nekaj takšnega zdaj pokažemo," je povedala tekačica na 800 in 1500 metrov.
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