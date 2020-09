Konec karantene: Krimovke se vračajo na trening

Ljubljančankam se je iztekla karantena, že v sredo pa so na sporedu skupinski treningi pod taktirko trenerja za telesno pripravo Roka Svetka. Ti bodo zaradi reprezentančnega termina potekali v okrnjeni zasedbi. Trener Krimovk in selektor članske ženske reprezentance Uroš Bregar je v izbrano vrsto vpoklical devet igralk Krima - Majo Svetik, Hano Vučko, Nino Žabjek, Manco Jurič, Tijo Gomilar-Zickero, Valentino Tino Klemenčič, Natašo Ljepoja, Majo Vojnovič ter Emo Abino. Na pozive v preostale reprezentance so se odzvale šeAna Kojićin Jovana Risovićter Oceane Sercien Ogulin,za katero je vpoklic v izbrano vrsto Francije izjemen dosežek. Barve Nizozemske bi morala zastopatiHarma Van Kreij, a ji je karantena prekrižala načrte.

"Vpoklic je bil zame presenečenje in hkrati nagrada za trdo delo preteklih let. Žal se zbora zaradi karantene nisem udeležila, je pa poziv to velika spodbuda za naprej. V nadaljevanju kariere je nastop za nizozemsko reprezentanco brez dvoma eden od velikih ciljev, ki si jih želim uresničiti," je dejala Harma Van Kreij.