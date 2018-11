Konec kariere pri vsega 29: Radwanska obeša lopar na klin!

"Rada bi delila z vami eno najbolj pomembnih odločitev v mojem življenju. Danes, po 13 letih igranja tenisa profesionalno, sem se odločila zaključiti kariero. To ni bila lahka odločitev. Hvaležna sem za vse posebne spomine, ki vključujejo 20 WTA naslovov, WTA zaključno lovoriko v Singapurju, wimbledonski finale in še mnogo drugih. Na žalost nisem več sposobna trenirati in igrati, kot sem navajena. Moje telo v zadnjem času ne dohaja mojih pričakovanj. V igri je moje zdravje, kar je prekletstvo profesionalnega tenisa, a moram si priznati, da ne zmorem več izpostavljati telesa do meja zmožnega," je zapisala na družbenih omrežjih.

Dodala je, da obeša teniški lopar na klin, a tenisa ne bo zapustila. "Tenis je bil vedno nekaj posebnega v mojem življenju. Toda zdaj je čas za nove izzive, nove ideje, ki bodo, upam, vsaj tako zanimive kot tiste na igrišču v vlogi profesionalke," je sklenila Radwanska.