Konec poti za branilko naslova: Benciceva v osmini finala ustavila Osako

Naomi Osaka je s porazom s 7:5 in 6:4 v nizih vzela slovo od newyorškega velikega slama, na katerem je branila naslov, a jo je v osmini finala ustavila Švicarka Belinda Bencic. 21-letna Osaka je izgubila začetni udarec v zaključku prvega niza in nato še v peti igri drugega v Flushing Meadowsu, leto starejša tekmica pa si je na njen račun zagotovila šele drugi nastop v četrtfinalih.

Japonka bo zaradi hitrega slovesa od New Yorka tudi predala prvo mesto na računalniški lestvici WTA, kamor se bo vrnila zmagovalka OP Francije Ashleigh Barty. Bencicevo, ki je med najboljšimi osmimi v New Yorku igrala tudi pred petimi leti, zdaj čaka 23. nosilka Donna Vekić. Hrvatica je ugnala 26. nosilko Nemko Julio Görgess 6:7 (5), 7:5 in 6:3.

Kot bi igrala šah

"Tako navdušena sem bila, ko sem prišla na igrišče, izziv ne bi mogel biti večji. Naomi Osaka je velika igralka in lani je osvojila US Open. Morala sem prikazati vrhunsko igro in res sem zadovoljna, da sem tako igrala," je bila navdušena Benciceva. "Ima veliko moči, sama sem malce poskušala igrati v slogu šaha: pričakovati in na igrišču taktizirati."

Osaka, ki je lani za naslov v New Yorku ugnala vladarico ženskega tenisa Sereno Williams, to je bil sploh prvi naslov z velikih slamov za Američanko japonskih korenin, je slabo začela dvoboj z Bencicevo. Nemudoma je izgubila začetni udarec in rešila dve "break" žogici, da ni zaostala že z 0:3. Nato se je vrnila v igro z "breakom", a je Bencicevi v 11. igri nato uspel odločilni odvzem servisa, na svoj začetni udarec je nato zaključila prvi niz.

V drugem nizu je Osaka z dvojno napako Bencicevi podarila še en "break", Švicarka slovaških korenin pa je zadnjo igro na tekmi na svoj začetni udarec dobila z brezhibnim serviranjem. Osaka je po januarski zmagi na OP Avstralije s svojim drugim velikim slamom v karieri zavzela vrh lestvice WTA, nato pa jo je junija ob uspehu v Parizu nasledila Bartyjeva. Osaka se je osem tednov kasneje spet prebila na vrh, a zdaj ga bo vnovič zavzela Avstralka, čeprav se je od turnirja že v nedeljo poslovila s porazom proti Kitajki Čiang Vang.

Izidi, New York, veliki slam (57,238 milijona dolarjev/51,566 milijona evrov), osmina finala:

Ženske

Belinda Bencic (Švi/13) ‒ Naomi Osaka (Jap/1) 7:5, 6:4;

Donna Vekić (Hrv/23) ‒ Julia Görges (Nem/26) 6:7 (5), 7:5, 6:3.