Konec slovenskih nastopov na OP Francije

Že takoj na začetku dvoboja je 22-letnik prišel do odvzema servisa in nato zanesljivo krmaril do osvojitve prvega niza. Aljaž Bedene je deloval povsem nebogljeno, prvo igro pa je dobil šele po posredovanju fizioterapevta in vendarle nekoliko bolj agresivni igri pri zaostanku 0:5. Prvi niz je trajal vsega 26 minut. Bedenetu so morali nato znova oskrbeti gleženj, kaj veliko pa to v igri ni spremenilo, saj je Grk Stefanos Cicipas še tretjič v dvoboju prišel do "breaka" za vodstvo 2:1. Kasneje je še četrtič odvzel začetni udarec slovenskemu tenisaču in ga osvojil s 6:2.