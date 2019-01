Konec slovenskih nastopov v posamezni konkurenci: Naomi Osaka boljša od Tamare Zidanšek

Tamara Zidanšek, sicer 78. igralka sveta, je v uvodnem krogu po eni uri in 44 minutah izločila Avstralko Dario Gavrilovo s 7:5 in 6:3. "Tamara je bila zares dobra tekmica. Z njo sem prvič igrala in vesela sem, da sem jo premagala," je po zmagi dejala 21-letna igralka iz dežele vzhajajočega soncaNaomi Osaka, ki se bo v naslednjem krogu pomerila sSu-Wei Hsieh iz Tajvana. Japonka je v prvem nizu prevladovala in po 28 minutah slavila s 6:2. Veliko bolj izenačen je bil drugi niz, Zidanškova je igrala sijajno in se borila za vsako žogo, po hudem boju pa nato morala priznati premoč veliko bolj uveljavljeni tekmici, ki v Melbournu odkrito naskakuje svojo drugo zmago na turnirjih za grand slam.

Zidanškova je na dvoboju dvakrat neubranljivo servirala in naredila dve dvojni napaki, njen začetni udarec pa je bil 64-odstoten. Na dvoboju je naredila 13 takoimenovanih "winnerjev" in 26 neizsiljenih napak. Na veliko sceno je stopila tudi Katarina Srebotnik, v paru z AmeričankoRaquel Atawo je bila v prvem krogu ženskih dvojic boljša od ameriške naveze Amanda Anisimova-Danielle Collins s 6:1 in 6:3. Slovenko-ameriško kombinacijo v naslednjem krogu čaka obračun z rusko-avstralsko navezo Margarita Gasparijan-Daria Gavrilova.

V Melbournu je izpadla Dalila Jakupović. V paru z RusinjoIrino Hromačevo je v prvem krogu ženskih dvojic morala priznati premoč kazahstanski navezi Zarina Dijas-Julija Putinceva, ki je slavila s 6:3 in 6:4.